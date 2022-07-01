Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Deniz Teğmen Erdoğan Kul , günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Urla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

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