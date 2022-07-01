Urla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Urla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

01.07.2022 13:41

İzmir'in Urla ve Aliağa ilçelerinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenlerle kutlandı.

İzmir'in Urla ve Aliağa ilçelerinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenlerle kutlandı.

Urla'daki İskele Mahallesi Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, ilçe protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Deniz Teğmen Erdoğan Kul, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Tören, şehitler anısına denize çelenk bırakılmasıyla son buldu.

Aliağa'daki tören

Aliağa Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Balıkçı barınağındaki etkinliklerde ise kürek, halat çekme ve yüzme yarışları gerçekleştirildi, deniz temizliği yapıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Urla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Urla'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika
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