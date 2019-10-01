Son Dakika Haberleri: Uşak'ta kayıp yaşlı adam ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Uşak'ta kayıp yaşlı adam ölü bulundu

39 dakika önce

Banaz ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 72 yaşındaki kişi ölü bulundu.

Uşak'ta kayıp yaşlı adam ölü bulundu, System.String[]

Banaz ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 72 yaşındaki kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Öksüz köyünde yaşayan Ramazan Yalçın, cumartesi öğle saatlerinde yakınlarıyla birlikte ilçe merkezine gitti.

Köye kendi başına döneceğini söyleyerek yakınlarından ayrılan yaşlı adamdan bir daha haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri Yalçın'ı bulmak için ilçe merkezinde arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları devam ederken bu sabah vatandaşlar Şehitler Mahallesi'ndeki çalılıklar arasında erkek cesedini fark etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin Yalçın'a ait olduğunu belirledi.

Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Yalçın'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı
Son Dakika: Avcılar'da özel halk otobüsü kaldırıma çıktı: 5 kişi yaralandı Testere Necmi olarak bilinen Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi Kurtlar Vadisi hayranlarını yıktı Son Dakika: Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:29:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta kayıp yaşlı adam ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]