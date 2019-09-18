Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Türkiye Süpermoto Şampiyonası heyecanı
Son Dakika Spor Haber

Uşak'ta Türkiye Süpermoto Şampiyonası heyecanı

1 saat önce

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, hafta sonu Uşak'ta yapılacak.

Uşak'ta Türkiye Süpermoto Şampiyonası heyecanı, System.String[]

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, hafta sonu Uşak'ta yapılacak.

Uşak Belediyesi Motor Sporları Sorumlusu Mümtaz Pak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonanın 4. ayak yarışının, hız tutkunlarını bir araya getireceği belirtti.

Cumartesi günü sıralama turlarıyla başlayacak yarışlara Süpermoto A, Süpermoto B, Süpermoto S3, Süpermoto Gençler 85 cc, Süpermoto Minikler 65 cc ve 50 cc kategorilerinde 50'ye yakın sporcunun katılacağını ifade eden Pak, yarışların pazar günü akşam saatlerine kadar süreceğini aktardı.

Şampiyonanın çekişmeli geçmesini beklediklerini ifade eden Pak, şöyle konuştu:

"21 Eylül Cumartesi günü antrenman ve sıralama turları yapılacak. Pazar günü ise saat 09.00 itibarıyla yarışlar gerçekleştirilecek. Süpermotonun dışında hafta sonu AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun liderliğinde genç yarışmacılara yönelik düzenlenen Yamaha R25 Kupası'nın dördüncü ayağı ile yine genç sporculara yönelik düzenlenen NK 250 yarışının ilk ayağı yapılacak. Tüm motorseverleri yarışlara bekliyoruz."

Türkiye, Uşak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TRT, kuruma bin 422 personel alındığı iddiasını yalanladı
Öğrenciler, TEKNOFEST kapsamında kurulan AFAD çadırında projelerini sergiliyor Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:39:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Türkiye Süpermoto Şampiyonası heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]