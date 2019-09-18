Uşak'ta Türkiye Süpermoto Şampiyonası heyecanı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, hafta sonu Uşak'ta yapılacak.

Uşak Belediyesi Motor Sporları Sorumlusu Mümtaz Pak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonanın 4. ayak yarışının, hız tutkunlarını bir araya getireceği belirtti.

Cumartesi günü sıralama turlarıyla başlayacak yarışlara Süpermoto A, Süpermoto B, Süpermoto S3, Süpermoto Gençler 85 cc, Süpermoto Minikler 65 cc ve 50 cc kategorilerinde 50'ye yakın sporcunun katılacağını ifade eden Pak, yarışların pazar günü akşam saatlerine kadar süreceğini aktardı.

Şampiyonanın çekişmeli geçmesini beklediklerini ifade eden Pak, şöyle konuştu:

"21 Eylül Cumartesi günü antrenman ve sıralama turları yapılacak. Pazar günü ise saat 09.00 itibarıyla yarışlar gerçekleştirilecek. Süpermotonun dışında hafta sonu AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun liderliğinde genç yarışmacılara yönelik düzenlenen Yamaha R25 Kupası'nın dördüncü ayağı ile yine genç sporculara yönelik düzenlenen NK 250 yarışının ilk ayağı yapılacak. Tüm motorseverleri yarışlara bekliyoruz."