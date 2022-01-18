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Son dakika haber... ÜSKÜDAR'DA 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINDA 15 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA - Son Dakika

Son dakika haber... ÜSKÜDAR'DA 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINDA 15 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

18.01.2022 15:16

Edinilen son dakika haberine göre ÜSKÜDAR'da geçen Eylül ayında otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedip Melike Karaca (14) ve Muhterem Çelik'in (43) hayatını kaybetmesine neden olan sürücü Tuğba Ertuğrul (41) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaö suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ÜSKÜDAR'da geçen Eylül ayında otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedip Melike Karaca (14) ve Muhterem Çelik'in (43) hayatını kaybetmesine neden olan sürücü Tuğba Ertuğrul (41) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaö suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 29 Eylül 2021'de şüpheli Tuğba Ertuğrul'un Üsküdar'a bağlı Yavuztürk Mahallesi İzmir Sokak'ta otomobiliyle seyir halinde olduğu anlatıldı. Şüpheli Ertuğrul'un otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bir isnat duvarına çarptığı, ardından da aynı yönde seyir halinde bulunan Erol Çevik'in kullandığı otomobilin sağ arka tarafına çarptığı belirtildi.

Şüpheli Ertuğrul'un kullandığı otomobilin daha sonra yaya olarak seyir halinde olan Melike Karaca ve Muhterem Çelik'e çarptıktan sonra başka bir araca çarparak durabildiği anlatılan iddianamede, kazada Karaca ve Çelik'in yaşamını yitirdiği ifade edildi.

FRENİN TUTMADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Şüpheli Tuğba Ertuğrul'un ifadelerine de yer verilen iddianamede, Ertuğrul'un olay günü 9 yaşındaki oğluyla seyir halinde olduğu sırada, oturdukları sitenin girişindeki rampaya geldiğini söylediği hatırlatıldı. Giriş yapmak için frene bastığını söyleyen Ertuğrul, frenin tutmadığını hissettiğini, bulunduğu yerin yokuş olması sebebiyle otomobilinin kendiliğinden hızlandığını ve frenlerin tutmaması nedeniyle olayın meydana geldiğini öne sürdüğü kaydedildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU FREN SİSTEMİ ÇALIŞIR VAZİYETTE

Bilirkişi raporunda ise fren sisteminin hidrolik sıvısında bir eksilmenin olmadığı ve fren sisteminin çalışır vaziyette olduğu kaydedildi. Kazanın fren arızası nedeniyle meydana gelmediği öne sürülen bilirkişi raporunda aracın hızı ile çarpma sonrası direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle meydana gelmiş olduğu ifade edildi.

Raporda şüpheli Tuğba Ertuğrul'un asli kusurlu bulunduğu, hayatını kaybeden Melike Karaca ve Muhterem Çelik'in ise kusursuz bulunduğu vurgulandı.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince düzenlenen kaza tespit tutanağına da yer verilen iddianamede şüphelinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğini, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak' kurulanı ihlal ettiği belirtildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Tuğba Ertuğrul'un 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmaö suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak

Son dakika haber... ÜSKÜDAR'DA 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINDA 15 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA
Son dakika haber... ÜSKÜDAR'DA 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINDA 15 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA
Son dakika haber... ÜSKÜDAR'DA 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINDA 15 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar, İzmir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ÜSKÜDAR'DA 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINDA 15 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... ÜSKÜDAR'DA 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ TRAFİK KAZASINDA 15 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA - Son Dakika
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