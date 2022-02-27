ÜSKÜDAR'DA GÜZELLİK UZMANLARINDAN EPİLASYON EYLEMİ - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DA GÜZELLİK UZMANLARINDAN EPİLASYON EYLEMİ

27.02.2022 15:01

DERMATOLOG ve estetik cerrahların açtığı davada, güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanılmasına izin veren yönetmeliğin iptal etmesi üzerine yaklaşık 200 güzellik uzmanı ve iş yeri sahibi Üsküdar Meydanı'nda toplandı.

DERMATOLOG ve estetik cerrahların açtığı davada, güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanılmasına izin veren yönetmeliğin iptal etmesi üzerine yaklaşık 200 güzellik uzmanı ve iş yeri sahibi Üsküdar Meydanı'nda toplandı. Grup sloganlar atarak alınan kararı protesto etti.

Danıştay 10. Dairenin aldığı karar sonucu dermatolog ve estetik cerrahların açtığı davada yaklaşık 2 yıl önce güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanılmasına izin veren yönetmelik iptal edildi. Bugün Üsküdar Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 güzellik uzmanı ve iş yeri sahibi, İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Sanatkarlar Odası (İGDESO) ve Kozmetik Medikal Cihaz Ürün İthalat İhracat ve İmalatçılar Derneği'nin (KOMED) düzenlediği protestoya katıldı. Grup ellerindeki Türk bayrakları ve dövizlerle sloganlar atarak alınan karara isyan etti.

NEREDE GÖRÜLMÜŞ BİR HEKİMİN EPİLASYON YAPTIĞI

Grup adına konuşan İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Ayşe Aydın, Mağdur olan yüz binlerce esnafımız ve ailelerinin hakkını kim nasıl ödeyecek. Şu çok iyi bilinmelidir ki açılan bu davalar sektörümüzden rant elde etmek isteyen kişilerin kolay yoldan para kazanma arzusunun yansımalarından başka bir şey değildir. Bugün özel hastaneler epilasyon, G5, kalıcı makyaj ve benzeri hizmetleri hekim işidir diye yapmaktadır. En acısı da mağdur güzellik uzmanı meslektaşlarımız hayatlarını devam ettirebilmek için tıp merkezlerinde kaçak olarak çalıştırılıyor. Soruyorum, nerede görülmüş bir hekimin epilasyon yaptığı. Bunun yanı sıra biz güzellik salonu işletmecileri, yaptığımız işlemler için yüzde 18 KDV ödüyorken, sağlık kuruluşları yüzde 8 KDV ile epilasyon hizmeti veriyor. Devletimden vergi çalıyor. Alınterimizle helal rızık kazanmak ve geçinmek için uzmanı olduğumuz mesleğimizi bizden çaldıkları yetmiyor gibi devletimizden de KDV çalıyor. dedi.

EĞİTİMLİ, DENEYİMLİ GÜZELLİK UZMANLARIYIZ. MESLEĞİMİZİ DAİM ETTİRMEK İSTİYORUZ.

İGDESO Yönetim Kurulu Üyesi Melahat Erkençiçek ise Bugün burada toplandık. Haklarımızın geri alınmasını istiyoruz. Bize verilmiş olan hakkımızı doktorlar yapmaya çalışıyorlar. Biz burada eğitimli, deneyimli güzellik uzmanlarıyız. Mesleğimizi daim ettirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın külliyede imzalayarak vermiş olduğu haklarımızın geri verilmesini talep ediyoruz. Hakkımız için mücadelemize devam edeceğiz. diye konuştu.

ÜSKÜDAR'DA GÜZELLİK UZMANLARINDAN EPİLASYON EYLEMİ
ÜSKÜDAR'DA GÜZELLİK UZMANLARINDAN EPİLASYON EYLEMİ
ÜSKÜDAR'DA GÜZELLİK UZMANLARINDAN EPİLASYON EYLEMİ

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Kaynak: DHA

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