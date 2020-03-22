Usta isim Levent Ünsal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Usta isim Levent Ünsal son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Magazin

Usta isim Levent Ünsal son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Yenibosna Kocasinan Camii'nden gerçekleşen cenaze namazının ardından usta isim ailesi Kocasinan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Usta isim Levent Ünsal son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Yenibosna Kocasinan Camii'nden gerçekleşen cenaze namazının ardından usta isim ailesi Kocasinan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.


Levent Ünsal'ın oğlu Alp Ünsal, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı; Merhaba, dünden beri sizler gibi inanamıyorum olana bitene. Canımın içi babam Levent Ünsal'ın cenazesi bugün Yenibosna Kocasinan Camii'nden öğle namazında kalkıp Kocasinan Mezarlığı'na defnedilecektir. Gönül isterdi ki rutin koşullarda hep beraber acımızı paylaşalım ancak içinden geçtiğimiz salgın koşullarını da düşünerek cenazeyi çekirdek ailemizin katılımıyla kaldırma kararı aldık. Anlayış göstermenizi umuyoruz. Bu kötü günleri geride bıraktığımızda babam için, bana kalırsa onun da isteyeceği gibi sahneden bir anma ve uğurlama gerçekleştireceğiz. Lütfen sizler de evlerinizde kalın. Kalben yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Bugün babamı onu nasıl anmak isterseniz öyle anın, güzel günlerde hep beraber sarılarak onu anmak dileğiyle. İyi ki varsınız.


LEVENT ÜNSAL KİMDİR


Son olarak izleyenlerin büyük ilgi gösterdiği yerli animasyon filmi "Kral Şakir"de "Necati" karakterini seslendiren başarılı sanatçı, "Şahları da Vururlar", "Üç Dahi", "Cyrano de Bergerac", "Karmakarışık", "Kahraman Osman", "Sona Erdi Abuzer Nasıl Kurtulur?", "Patron Kim?" ve "Kuş Kafesi" adlı oyunlarda rol almıştı.


Levent Ünsal, 1983-2002'de Ferhan Şensoy Ortaoyuncular Tiyatrosunda görev alırken 1996'da ATV'de "Çürük Elma", 1998'de TGRT'de "Tek mi? Çift mi?" programlarını sunmuştu.


Özel radyoların yayın hayatına başladığı 1992'de Türkiye'nin ilk konuşan radyo programcısı olarak Kent Fm'de radyo program yapımcısı ve sunucusu olarak göreve başlayan Ünsal, 1995'te Hür Fm, 1997-2004'te Best Fm, 2004'ten itibaren de NTV radyolarında farklı programlara imza attı. Sanatçı ayrıca 2005 yapımı "Pardon" adlı filmde de rol almıştı.


Başarılı oyuncu, 2015'te "Kuş Kafesi" adlı oyundaki performansıyla Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri"nde "Komedi Erkek Oyuncu" ödülüne, 2014'te ise "Cyrano de Bergerac" adlı eserde canlandırdığı rolüyle "Yılın En Başarılı Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görülmüştü.

Kocasinan, Yenibosna, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:47 

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