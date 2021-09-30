Uyuşturucu sevkiyatında yeni taktik - Son Dakika

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu şahıs, taktığı çift maskeyle kamufle ettiği uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu 1 şahsın giriş kontrol noktasında bulunan x-ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine valiz ve üst araması yapıldı. Yapılan aramada sigara paketi içerisinde 34,51 gram metamfetamin, vücuduna gizlenmiş şekilde 1 adet şeffaf poşete sarılmış 60 gram Afyon sakızı ve valizinde ise 40 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak İranlı şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN