Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı - Son Dakika

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

6 saat önce

Samsun'da bir kişi polisin çalışması sonucu uyuşturucu sattığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'da bir kişi polisin çalışması sonucu uyuşturucu sattığı tespit edilerek gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 0,50 gram sentetik kannabinoid maddesi ile yakalanan 2 şahsa uyuşturucu madde satışını yaptığı tespit edilen F.S.'yi Adalet Mahallesi'nde 0,55 gram bonzai ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 875 TL para ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan F.S."uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Zafer Mahallesi, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
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