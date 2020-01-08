Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da bir kişi polisin çalışması sonucu uyuşturucu sattığı tespit edilerek gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 0,50 gram sentetik kannabinoid maddesi ile yakalanan 2 şahsa uyuşturucu madde satışını yaptığı tespit edilen F.S.'yi Adalet Mahallesi'nde 0,55 gram bonzai ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 875 TL para ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan F.S."uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN