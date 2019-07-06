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Uyuşturucular, yakıt kapağının altından çıktı

57 dakika önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda otomobilin yakıt kapağının altına gizlenmiş 96 ecstasy hap ile 51 gram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucular, yakıt kapağının altından çıktı, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda otomobilin yakıt kapağının altına gizlenmiş 96 ecstasy hap ile 51 gram skunk ele geçirildi.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Amirliği ekipleri, yapılan istihbarat çalışmalarıyla, İzmir'den, Balıkesir'in Burhaniye ilçesine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, Balıkesir il sınırı olan, Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'ndeki uygulama noktasında otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, yakıt kapağının altında poşetler içinde 51 gram skunk ile 96 ecstasy hap ele geçirildi. 
Otomobildeki F.G. ve B.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:15 Kaynak: DHA
Balıkesir, Ayvalık, İzmir, Güncel
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