Üzerine duvar kaplaması düşen çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, evlerinin bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki Furkan Akmeşe'nin üzerine evin taş cephe kaplaması düştü.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Ağır şekilde yaralanan 4 yaşındaki çocuk, kanlar içerisinde yerde kaldı. Çocuklarının yerde kanlar içerisinde yattığını gören ailesi, kendi imkanları ile çocuğu hastaneye kaldırdı. Furkan Akmeşe, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayın meydana geldiği yer ve çevresinde inceleme yaparken, Akmeşe'nin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.