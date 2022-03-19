"Uzman çavuş saldırdı" demişti: İşte gerçekte ne yaşandığını ortaya koyan görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki oluştu - Son Dakika

14 Mart Tıp Bayramı'nda Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinden gelen görüntüler, Türkiye'nin gündemine oturdu. Doktor Tahir Tarımer ile hastaneye tedaviye gelen Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma yaşanmış, doktorun uzman çavuş tarafından darbedildiği iddia edilmişti.

GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay sonrasında A.A hakkında adli ve idari işlem başlatılmış, tedbiren görevden alınmıştı. Ancak güvenlik kamerası görüntülerinde, doktorun iddia ettiği gibi uzman çavuş tarafından darbedilmediği ortaya çıktı.

UZMAN ÇAVUŞ DOKTORDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastanenin başhekimliği, doktor Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Uzman Çavuş A.A da, kendisine iftira atan doktor Tahir Tarımer'den şikayetçi oldu. Hastanede tedavisi biten uzman çavuş, sağlık çalışanlarının protestosu altında gözaltına alınmıştı.

"TAHİR TARIMER TUTUKLANSIN"

Sosyal medyada ise doktorun iftira atması büyük tepki çekti. "TahirTarımerTutuklansın" etiketi kısa sürede Twitter'da gündem oldu. İşte kullanıcıların yorumlarından bazıları: