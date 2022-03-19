"Uzman çavuş saldırdı" demişti: İşte gerçekte ne yaşandığını ortaya koyan görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki oluştu - Son Dakika
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"Uzman çavuş saldırdı" demişti: İşte gerçekte ne yaşandığını ortaya koyan görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki oluştu

19.03.2022 14:24

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Uzman Çavuş A.A. tarafından saldırıya uğradığını iddia edip, şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; Dr. Tarımer'in A.A.'nın peşinden gidip, ittiğinin belirlenmesi üzerine hakkında idari soruşturma başlatılıp, suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan, Tarımer'in hasta yakınlarına karşı kötü muamelede bulunduğu da görüntülere de ulaşıldı.

14 Mart Tıp Bayramı'nda Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinden gelen görüntüler, Türkiye'nin gündemine oturdu. Doktor Tahir Tarımer ile hastaneye tedaviye gelen Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma yaşanmış, doktorun uzman çavuş tarafından darbedildiği iddia edilmişti.

GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay sonrasında A.A hakkında adli ve idari işlem başlatılmış, tedbiren görevden alınmıştı. Ancak güvenlik kamerası görüntülerinde, doktorun iddia ettiği gibi uzman çavuş tarafından darbedilmediği ortaya çıktı.

Yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkardı! Uzman çavuşa iftira atan doktor, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

UZMAN ÇAVUŞ DOKTORDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastanenin başhekimliği, doktor Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Uzman Çavuş A.A da, kendisine iftira atan doktor Tahir Tarımer'den şikayetçi oldu. Hastanede tedavisi biten uzman çavuş, sağlık çalışanlarının protestosu altında gözaltına alınmıştı.

Yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkardı! Uzman çavuşa iftira atan doktor, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

"TAHİR TARIMER TUTUKLANSIN"

Sosyal medyada ise doktorun iftira atması büyük tepki çekti. "TahirTarımerTutuklansın" etiketi kısa sürede Twitter'da gündem oldu. İşte kullanıcıların yorumlarından bazıları:

  • Hem suçlu hem güçlü. Bu nasıl doktor?
  • Tahir Tarımer başta olmak üzere Uzman Çavuşumuzu alkışlayarak itibarsızlaştıran tüm hastene Yöneticileri meslekten men edilmeli..
  • Sadece Tahir Tarımer değil bütün bu şakşakçıları da soruşturma açılsın..!!
  • Vatanımızı Emanet Ettiğimiz Sınırlarımızı Koruyan Askeri Personellerimize İFTİRA Atılmasına Karşıyız.
  • Bir kapıdan içeriye alıp diğer kapıdan bırakmayın adalet yerini bulsun.
  • Ruhsal sağlığına kavuşana kadar meslekten men edilmeli. Zira böyle giderse birinin elinde kalacak.
YORUMLAR
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14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbeden Uzman Çavuş adli kontrolle serbest 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darbeden Uzman Çavuş adli kontrolle serbest

Tıp Bayramı, Uzman Çavuş, 14 Mart, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Uzman çavuş saldırdı' demişti: İşte gerçekte ne yaşandığını ortaya koyan görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki oluştu - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: "Uzman çavuş saldırdı" demişti: İşte gerçekte ne yaşandığını ortaya koyan görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki oluştu - Son Dakika
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