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Uzmanından kalıcı eyeliner uygulama teknikleri - Son Dakika

Uzmanından kalıcı eyeliner uygulama teknikleri

30.01.2022 15:20
Uzmanından kalıcı eyeliner uygulama teknikleri

Kalıcı eyeliner işleminin farklı teknikleri olduğunu belirten Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, "Eyeliner, yüzü şekillendirip bakışları derinleştiren bir işlemdir.

Kalıcı eyeliner işleminin farklı teknikleri olduğunu belirten Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, "Eyeliner, yüzü şekillendirip bakışları derinleştiren bir işlemdir. Eyelinerin kusursuz çekilmesi zordur. Herkes güzel ve kusursuz eyeliner çekemez. Simetrik şekilde uygulanmayan eyeliner bütün makyajı kötü gösterme etkisine sahiptir. Simetrik, kusursuz ve mükemmel çekmenin yolu kalıcı eyeliner işleminden geçmektedir" dedi.

Göz kapağının üzerine uygulanan işlemde özel boyalar kullanıldığını ifade eden Dalmış, "Kuyruklu, kuyruksuz ve buğulu olarak yapılan uygulamada özel boyalar kullanılır. Kuyruksuz uygulamaya gözün kapağının iç bölümünden başlanır. Kirpiğin bittiği yere kadar çekilir. Kuyruklu uygulamada gözün kapağının iç kısmından başlanan uygulama kirpiğin bittiği yerden birkaç milimetre daha uzun yapılır. Buğulu uygulamada ise gözün kapağı geneline yayılmış eyeliner tekniği kullanılır. Ton geçişleri verilerek buğulu bir görüntü elde edilir. Gösterişi sevenler en çok buğulu eyelineri tercih etmektedir" diye konuştu.

İŞLEM CİLT TİPİNE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİR

Kalıcı eylenir işleminden önce tercih edilecek yöntemin doğru belirlenmesi gerektiğini aktaran Dalmış, "Model seçimi yapıldıktan sonra göz kapağının üzerine referans çizgileri çizilir. Referans çizgileri kişiye gösterilir. Beğenirse gerçek uygulamaya geçmek için bölgeye anestezi kremi sürülür. Krem acı ve ağrı hissettirmemek için sürülür. Eyeliner işleminde organik boyalar ve özel kalıcı kalem kullanılır. Organik pigmentler referans çizgilerinin arasına işlenir. İşlemin zamanı cilt tipine, modeline ve uygulamayı yapana göre değişmektedir. 30 dakika ila 1 saat içinde işlem bitirilir. Göz kapağı gibi hassas bir bölgedir. Hassas bölgelere uygulanan ürünlerin sağlıklı olmasına azami itina gösterilmektedir. İşlemde kullanılan boyalar çok özeldir. Boyalar tamamen zararsız ve organiktir. Dünyanın en zararsız, organik, doğal boyası kullanıldığından zamanla renkte soluklaşma olur" dedi.

UYGULAMANIN AVANTAJLARI

Kalıcı eyeliner uygulamasının avantajlarından dolayı sıkça tercih edildiğini belirten Mehmet Sait Dalmış, "Kalıcı eyeliner yaptıran kişiler her gün eyeliner ile uğraşma zahmetinden kurtulur. Eyelinerin kalıcılığı yaklaşık olarak 2 yıldır. 2 yıl eyeliner çekmek için zaman harcamak zorunda kalmazsınız. Makyaj olmasa dahi yüzünüz ve gözleriniz her zaman güzel görünür. Bakımlı ve güzel görünmek için makyaj yapma zorunluluğu olmayacaktır. Böylece eyelinerin dağılması sorunundan da kurtulmak mümkündür" diye konuştu..


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Mehmet Sait, Makyaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanından kalıcı eyeliner uygulama teknikleri - Son Dakika


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