Uzmanlar açıkladı: Sosyal medyadaki bu paylaşımlarınızı hemen silin! - Son Dakika
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Uzmanlar açıkladı: Sosyal medyadaki bu paylaşımlarınızı hemen silin!

09.05.2022 00:26
Uzmanlar açıkladı: Sosyal medyadaki bu paylaşımlarınızı hemen silin!

Uzmanlar, sosyal medyada yapılan paylaşımların tehlikeli olabileceği konusunda uyardı. İşte uzak durmanız gereken gönderiler!

Gün içerisinde çok sık vakit geçirilen ve sürekli olarak paylaşım yapılan sosyal medya platformları oldukça zararsız görünüyor. Ancak sosyal medya platformlarında çok fazla bilgi vermek, saldırıya uğramanıza neden olabilir.

Siber uzmanlar, en masum görünen paylaşımların dahi size karşı kullanılabilecek bir silah olduğunu belirtti. Bu nedenle de kullanıcıların platformlarda dikkatli olmaya davet etti. Aynı zamanda uzak durmanız gönderileri çeşitlerini de açıkladı.

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Gönderileriniz suçlular tarafından kullanılabilir

Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformlarda gün boyunca paylaşım yapmak ve hayatımıza dair bilgi vermek açısından zararsız bir görüntü sergiliyor. Ancak uzmanlar, sosyal medya kullanıcılarının yaptıkları paylaşımlara dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

Bu kişilerden birisi de güvenlik uzmanı Javvad Malik. Malik yaptığı açıklamada, herkese açık bir şekilde paylaşılan gönderilerin, suçlular tarafından kullanılabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda bir kurbanın resmini oluşturmak için, paylaştığınız ve önemsiz gördüğünüz bilgilerin dikkat çekebileceğini düşünüyor.

Aynı zamanda sosyal medyada, ne yaptığınızı, nerede olduğunuzu, ailenizi ve geçmişinizi paylaşmak, sizleri ifşa edebilir. Ek olarak okullar, sokaklar ve yaşadığınız yerler, hesabınıza erişimi de kolay bir hale getirebilir. Tüm bunların yanı sıra çalıştığınız yere dair yaptığınız paylaşımların, suçlular tarafından kuruluşunuza saldırı olarak kullanılabileceği de ihtimaller arasında.

Paylaşım yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Siber uzmanı Jamie Akhtar, internette paylaşım yaparken dikkat etmeniz gereken şeyleri sıraladı. İşte asla paylaşmayın denilen o liste:

Kimliğinizi doğrulamak için kullanılabilecek kişisel tanıma verileri. Tam adres, doğru tarihi, anne kızlık soyadı vb.

Konum verileri. (Fiziksel siber saldırılar ve diğer suçları gerçekleştirmek için kullanılabilir)

Testler ve oyunlar gibi üçüncü taraf uygulamalarla veri paylaşımında seçici olun. Bunlar genellikle dolandırıcılık amacıyla kullanılabilir.

Tanımadığınız ancak, sizinle iletişim kuran kişilerin bilmemesi gereken paylaşımlar.

İş yeriniz ya da ne iş yaptığınız hakkında herhangi bir bilgi vermeyin. Siber suçlular düzenli olarak sosyal medyada çalışanları hedef alır. Böylece iş yerinize saldırmaları için bir araç haline gelmekten kurtulabilirsiniz.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sosyal medyada hangi paylaşımlardan uzak durulmalı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından veya SDN Forum'dan bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Elon Musk, Silah, Masum, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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