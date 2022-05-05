Uzmanlardan uyarı: Aşırı sıcaklar yaz gelmeden başladı - Son Dakika
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Uzmanlardan uyarı: Aşırı sıcaklar yaz gelmeden başladı

05.05.2022 15:07
Uzmanlardan uyarı: Aşırı sıcaklar yaz gelmeden başladı

Hindistan'da daha yaz gelmeden yer yer 45 santigrat derecenin üzerine çıkan sıcaklar endişe yarattı.

Hindistan'da daha yaz gelmeden yer yer 45 santigrat derecenin üzerine çıkan sıcaklar endişe yarattı. Yazın sıcaklık rekorları kırılmasından endişe ediliyor. Güneydoğu Asya'da Nisan ayı sonunda başlayan olağanüstü sıcaklıklar endişe yarattı. Hindistan'da sıcaklıklar yer yer 45 santigrat derecenin üzerinde seyrediyor.

İklim araştırmacısı Stefan Rahmstorf, iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarının giderek daha sık görüleceği uyarısı yaptı. Potsdam İklim Araştırmaları Enstütüsü Yerküre Sistem Analizleri Bölümü Başkanı Rahmstorf, sıcak dalgasının ne zaman sona ereceğini kestirebilmenin zor olduğunu belirterek "Hindistan'da şu an, uzun süre açık havada bulunmanın gerçekten tehlikeli olduğu değerlere ulaşılmış durumda" dedi.

Küresel ısınma devam ettiği sürece aşırı sıcakların da artmasının normal olduğunu kaydeden Rahmstorf, insanların aşırı sıcak nedeniyle sokağa çıkamayacağı bölgelerin giderek genişleyeceği öngörüsünde bulundu. Rahmstorf, elektrik şebekesindeki aşırı yüklenme nedeniyle Hindistan'da elektrik kesintilerinin de giderek arttığına işaret etti. İklim araştırmacısı, sorunun sadece Paris İklim Anlaşmasının hayata geçirilmesi ve enerjide hızlı bir dönüşümle aşılabileceğini vurguladı.

İnsan vücudunu zorluyor

Hindistan'ın kuzey bölgeleri ve Pakistan'da Nisan ayı sonundan bu yana etkili olan aşırı sıcaklar yüksek nem oranının da etkisiyle insan vücudunu zorlayan seviyelere ulaşmış durumda.

Dünya Meteoroloji Örgütü, geçen hafta yaptığı açıklamada Nisan ayında benzeri görülmemiş sıcaklıklar kaydedildiğine işaret ederek yaz aylarında sıcaklık rekorları kırılabileceği uyarısı yapmıştı.

Örgüt, söz konusu bölgede dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun yaşadığına işaret ederek bölgenin yoğun nüfusu, hava kirliliği gibi etkenlerin durumu daha da kötüleştirdiğini kaydetti. Açıklamada geçen yıl yayımlanan Dünya İklim Raporuna atıfta bulunularak "eskiden 50 yılda bir beklenen hava olaylarının artık beş kat daha sık görüldüğü" vurgulandı.

dpa/BK,TY

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Güneydoğu, Nisan, India, Asya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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