Üzüm pekmezi geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Üzüm pekmezi geçim kaynağı oldu

12.10.2020 09:25

- Üzüm pekmezi geçim kaynağı oldu Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaşayan vatandaşlar, yaptıkları üzüm pekmeziyle ailelerinin geçimini sağlıyor.

- Üzüm pekmezi geçim kaynağı oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaşayan vatandaşlar, yaptıkları üzüm pekmeziyle ailelerinin geçimini sağlıyor.

Çukurca ilçe merkezinden 15 kilometre uzaklıktaki Narlı köyünde yaşayan Mevlan Erol (36), bir yandan yıllardır dedelerinden kalan geleneği devam ettirirken, bir yandan da ailesinin ekonomisine katkı sağlıyor. Çiftçi Erol, çok zahmetli olan pekmez yapımının günlerce sürdüğünü belitti. Yaptıkları pekmezin her aşamasının doğal ve organik olduğunu ifade eden Erol, "Üzümler kesinlikle ilaçlanmıyor ve pekmez yapım aşamasında kesinlikle hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Öncelikle asma ağaçlarında tam olgunlaşan üzümleri toplayarak temizce yıkayıp bir havuzda suyu çıkana kadar eziyoruz. Daha sonra üzüm suyunun katı atıklarından arınması için ince eleklerden geçirerek büyük kazanlara boşaltıyoruz. Pekmez yapımından birkaç gün önce mayası olarak tarif ettiğimiz meşe ve palamut ağaçlarının küllerini elekten geçirip temiz bez torbada toplayarak pekmez dolu kazanlara bırakıyoruz. Yaklaşık 2 gün boyunca bu üzüm suyunu kaynatıp pekmez kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Son olarak soğutmaya beklettirdiğimiz pekmezleri temiz kaplara boşaltarak vatandaşlara satıyoruz. Hem aile geleneğimizi sürdürüyoruz hem de sattığımız bu ürün sayesinde ailemin geçimini sağlıyorum" dedi.

Üzüm pekmezi geçim kaynağı oldu
Üzüm pekmezi geçim kaynağı oldu
Üzüm pekmezi geçim kaynağı oldu
Üzüm pekmezi geçim kaynağı oldu
Üzüm pekmezi geçim kaynağı oldu
Üzüm pekmezi geçim kaynağı oldu
Üzüm pekmezi geçim kaynağı oldu
Üzüm pekmezi geçim kaynağı oldu
Üzüm pekmezi geçim kaynağı oldu

Hakkari, Çukurca, Çiftçi, Narlı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üzüm pekmezi geçim kaynağı oldu - Son Dakika Ekonomi

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