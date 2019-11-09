Uzunçam Mahallesi, muhtarlık binası, Kur'an kursu ve imam evi hizmete açıldı

Nazilli Belediyesi ve Gören Ailesi tarafından Uzunçam Mahallesi'nde yapımı tamamlanan muhtarlık binası ile Hacı Mehmet Gören Kur'an Kursu ve İmam Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Açılış törenine, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, belediye başkan yardımcıları Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahsin Kocaman, İlçe Müftüsü Harun Yılmaz, Uzunçam Mahalle Muhtarı Necdet Gören, oda başkanları, dernek ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Nazilli Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterileri ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Uzunçam Mahalle Muhtarı Necdet Gören; "Mülkiyeti Nazilli Belediyesi'ne ait olan bu eserin yapılmasında vesile olan Hacı Mehmet Gören dedemize teşekkür ediyorum. Bu lojman, Kur'an Kursu ve muhtarlık binasının temelden bitişine kadar toplam 370 bin liraya Hacı Mehmet Gören ve ailesi tarafından yaptırılmıştır. Kendisinden binlerce kez Allah razı olsun. Yüce Rabbim kendisine sağlıklı uzun ömürler versin. Katkılarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a şahsım ve köylüm adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



İsminin verildiği Kur'an Kursu ve İmam Evi'nin açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Hacı Mehmet Gören, açılışa katılanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında "Bu binanın yapılmasına vesile olan herkesten Allah razı olsun. Sizlerin burada bulunmasından onur ve gurur duyuyorum" diye konuştu.



İlçe genelinde yapılan çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "İklimi, manevi havası kuvvetli bir günde açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Nazilli Belediyesi'nin hizmetleri artarak devam edecektir. Kurulduğu günden bu yana hizmet eden çalışan, belediye başkanı, yardımcıları, meclis üyeleri her birine teşekkür ediyorum. Bugün buralara geldiysek her birinin sonsuz emeği vardır. Bugün burada başka bir birliktelik var. Devletimiz, sayın kaymakamımız burada. Büyükşehirimizin yetkilileri, belediyemiz çalışanları, siyasi partilerimizin temsilcileri burada. Bütün sivil toplum örgütlerimizi de davet ettik. Bu birliktelikle, bu güçle Nazillimizde güzel şeyler olacaktır. İnşallah Nazillimizde, memleketimizde daha iyi şartlarda yaşamamız için el ele, omuz omuza verip yol yürümemiz ve üretmemiz lazım. Kimse birbirinin önüne geçmeyecektir diye düşünüyorum. Ben sayın kaymakamımıza da bu nokta da teşekküre ediyorum. Bizlere büyüklük ağabeylik yapıyor. Birlik, beraberlik ve koordinasyon içinde yürütmeye çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na da teşekkür ediyorum. Nazilli'de bugüne kadar yapılmayan pek çok hizmeti yapıp bizim elimizden tutuyor. Bizler de üzerimize düşen yükü çekmeye çalışıyoruz" diyerek hizmetlerin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.



Açılış duasının okunmasının ardından kurdele kesilerek muhtarlık binası ile Hacı Mehmet Gören Kur'an Kursu ve İmam Evi hizmete açıldı. - AYDIN