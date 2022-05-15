Uzunköprü'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi - Son Dakika
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Uzunköprü'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi

15.05.2022 01:53

Uzunköprü'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi Edirne'nin Uzunköprü İlçesi İnönü Caddesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında bulunan demir bariyere çarparak durabildi.

Uzunköprü'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü İlçesi İnönü Caddesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarında bulunan demir bariyere çarparak durabildi.

Olay, saat 23.45 sularında İnönü caddesi 160 lıklar kavşağında meydana geldi. M.D yönetimindeki 22 UD 950 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyere çarpıp durabildi. Aracın çarptığı bariyer zarar görmezken şans eseri araç sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı. O sırada yoldan başka bir araç geçmemesi ise başka bir kazayı önledi. Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil ihbar hattını aramaları sonucu olay yerine trafik ekibi ve itfaiye sevk edildi. Bariyerlere çarpan araçta maddi hasar meydana geldi. Araç olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı yol trafiğe açıldı. Olay ile ilgili polis ekiplerinin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Uzunköprü'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi
Uzunköprü'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi
Uzunköprü'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi
Uzunköprü'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi
Uzunköprü'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi
Uzunköprü'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi
Uzunköprü'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi
Uzunköprü'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uzunköprü'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi - Son Dakika


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