Uzunköprü'de Ruhsatsız Restoranlar Mühürlendi

Uzunköprü ilçesinde ruhsatsız hizmet veren restoranlar mühürlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.Y'ye ait restoranda incelemede bulundu.
Ekipler restoranın İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan hizmet verdiğini belirledi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ise Cumhuriyet Mahallesi'nde T.Ç'nin restoranının ruhsatsız olduğunu tespit etti.
Zabıta ekiplerince restorandaki müşteriler dışarı çıkarılarak iş yerinin faaliyeti sonlandırıldı.
Ruhsatsız restoranlar mühürlenerek sahiplerine ceza uygulandı.
