Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alan Kastamonu'da oluşturulan mobil PCR test aracı ile 10 günde binin üzerinde kişiye koronavirüs testi yapıldı. Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Enes Güneş, "Vatandaşlarımız evlerinden çıkıp yürüme mesafesindeki bu test noktalarına gelip erken dönemde teşhis alıp izole olmuş oluyorlar. Böylelikle hastalığın yayılmasının da önüne geçilmiş oluyor" dedi.

Kastamonu'da koronavirüsle mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, mobil PCR test aracı devreye alındı. Doktor, hemşire, veri kayıt elemanı ve şoförün görev yaptığı araç, vakaların fazla görüldüğü mahallere giderek hizmet veriyor. Burada koronavirüs temaslısı olup hastaneye gidemeyen vatandaşlar, evlerinden çıkarak araçta test veriyor. Testi pozitif çıkanlar erken teşhis ile tedavilerine başlanıp evlerinde karantina altına alınıyor. Hastalığın yayılmasının önüne geçilen proje ile son 10 günde binin üzerindeki kişiye test yapıldı.