Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı - Son Dakika
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Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı

25 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, ihtiyaç sahibi ailelere bin lira destek verileceği açıklamasının ardından Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda yoğunluk oluştu. Biner liralık desteği almak isteyenler, koronavirüs riskini göze alıp vakıf önünde bekledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un "Şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere biner lira destek vereceğiz" açıklamasının ardından Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünde yoğunluk oluştu. Bin lira verileceğini duyanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na geldi. Yetkililerin uyarısına rağmen onlarca kişi vakıf içerisinde beklerken, büyük kısmının maske takmadığı görüldü.

CEP TELEFONU MESAJI ATILDI

Vakıf personeli ise vatandaşların cep telefonlarına "Korona salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Düzenli Merkezi Yardım alan ailelere verilecek olan bin lira için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapılmayacaktır. Ödemelerin kimlere ve hangi tarihte yapılacağı belli olduğu zaman tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Vakfa gelmenize gerek yoktur. Evde kalın" mesajı atılmasına rağmen gelmeye devam edildiği görüldü.

"ŞU AN PARA VERİLMİYOR AMA GELİYORLAR"

Vatandaşların virüs önlemini hiçe sayarak vakfa geldiğini söyleyen Erkan Koç, "Koronavirüs nedeniyle verilecek olan bin lira para için geliyorlar. Böyle bir şey var ama ayın 30'undan sonra. Şu an para verilmiyor ama vatandaşlar geliyor. Telefonla da mesaj atıldı. Şimdi burada da para almak için sıraya girmişler. Yetkililer de söylüyor ancak gitmiyorlar" dedi.

Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı

Zehra Zümrüt Selçuk, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:09 Kaynak: DHA

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