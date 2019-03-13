Son Dakika Haberleri: Vakıfbank, Moskova'ya Yenildi

Vakıfbank, Moskova'ya Yenildi

1 saat önce

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında VakıfBank, Rusya deplasmanında Dinamo Moskova'ya 20-25, 25-23, 25-23, 21-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup oldu.

Vakıfbank, Moskova'ya Yenildi, System.String[]
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında VakıfBank, Rusya deplasmanında Dinamo Moskova'ya 20-25, 25-23, 25-23, 21-25 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup oldu. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 20 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Salon: Sports Palace Hakemler: Lucian-Vasile Nastase (Romanya), Simone Santi (İtalya) Dinamo Moskova: Ognjenovic, Havelkova, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Lyubushkina, Talysheva (L), Raevskaia (L) (Lazareva, Stolyarova, Babeshina) VakıfBank: Robinson, Zehra, Cansu, Zhu, Rasic, Slöetjes, Gizem (L) (Kübra, Buket, Ebrar, Di Iulio) Setler: 20-25, 25-23, 25-23, 21-25, 15-13 Süre: 121 dakika (25, 26,26,26,18)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

Romanya, Rusya Federasyonu, Dinamo Moskova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ronaldo'dan Simeone'ye Olay Gönderme Bu Yıl 6 Milyonun Üzerinde Rus Turist Bekleniyor

UEFA'dan, PSG'nin Yıldızı Neymar'a Soruşturma Barcelona, Lyon'u 5-1 Mağlup Etti ve Çeyrek Finale Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 01:11:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vakıfbank, Moskova'ya Yenildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]