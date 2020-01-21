Vali Akın, Mucur'daki yatırımları inceledi - Son Dakika

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni yatırımlarla Mucur'u daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe haline getirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, kısa süre önce hizmete başlanan Mucur Hükümet Konağında incelemede bulunarak, Mucur Kaymakamı Kaya Çelik'ten brifing aldı.

Mucur Hükümet Konağı içindeki İlçe Nüfus, Tapu, İlçe Özel İdare Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında incelemede bulunan Akın, vatandaşların çeşitli kurslar gördüğü Aile Destek Merkezi'ni de ziyaret ederek kursiyerler ile sohbet etti.

Vali Akın, Mucur'un kentin güzide ilçelerinden olduğunu, yapılan yatırımları yakından takip ettiklerini aktardı.

Yeni Hükümet Konağının Mucur'da yaşayan vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini daha da iyileştireceğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Mucur'un her alanda gelişmesi için yürütülen çalışmaları destekliyor ve yakından takip ediyoruz. Yapılan yeni yatırımlar ile Mucur'u daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe haline getirmeyi amaçlıyoruz. Halkımıza hizmet sunan kurumların bir arada olduğu yeni Hükümet Konağı da tamamlanarak hizmete girdi. Burada halkımıza daha iyi şartlarda hizmet sunulacaktır. Yeni yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Güzel hizmetlerde bulunmaya vesile olacağına inanıyorum."

Vali Akın'a ziyaretlerinde Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz ve daire amirleri de eşlik etti.