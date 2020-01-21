Vali Akın, Mucur'daki yatırımları inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Akın, Mucur'daki yatırımları inceledi - Son Dakika

Vali Akın, Mucur'daki yatırımları inceledi

6 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni yatırımlarla Mucur'u daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe haline getirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Vali Akın, Mucur'daki yatırımları inceledi, System.String[]

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni yatırımlarla Mucur'u daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe haline getirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, kısa süre önce hizmete başlanan Mucur Hükümet Konağında incelemede bulunarak, Mucur Kaymakamı Kaya Çelik'ten brifing aldı.

Mucur Hükümet Konağı içindeki İlçe Nüfus, Tapu, İlçe Özel İdare Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında incelemede bulunan Akın, vatandaşların çeşitli kurslar gördüğü Aile Destek Merkezi'ni de ziyaret ederek kursiyerler ile sohbet etti.

Vali Akın, Mucur'un kentin güzide ilçelerinden olduğunu, yapılan yatırımları yakından takip ettiklerini aktardı.

Yeni Hükümet Konağının Mucur'da yaşayan vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini daha da iyileştireceğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Mucur'un her alanda gelişmesi için yürütülen çalışmaları destekliyor ve yakından takip ediyoruz. Yapılan yeni yatırımlar ile Mucur'u daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe haline getirmeyi amaçlıyoruz. Halkımıza hizmet sunan kurumların bir arada olduğu yeni Hükümet Konağı da tamamlanarak hizmete girdi. Burada halkımıza daha iyi şartlarda hizmet sunulacaktır. Yeni yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Güzel hizmetlerde bulunmaya vesile olacağına inanıyorum."

Vali Akın'a ziyaretlerinde Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz ve daire amirleri de eşlik etti.

Kırşehir, Hükümet, Mucur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Semt pazarının ortasında otomobil engeli, vatandaşları sinirlendirdi
Dar gelirli vatandaşın elektrik faturasını 106 liraya kadar devlet karşılıyor Kadın cinayetleri son bulmuyor! İki kadın pompalı tüfekle öldürüldü TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 20:40:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Akın, Mucur'daki yatırımları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]