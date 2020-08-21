Vali Atay spor yatırımlarını inceledi - Son Dakika

Vali Atay spor yatırımlarını inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce ve ilçelerinde yapımı devam eden spor yatırımlarını inceleyerek, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'dan bilgi aldı.

Vali Atay spor yatırımlarını inceledi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce ve ilçelerinde yapımı devam eden spor yatırımlarını inceleyerek, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'dan bilgi aldı.

Düzce'de göreve hızlı başlayan Cevdet Atay, Düzce'de devam eden çalışmaları sürekli ziyaret ederek Düzce'yi tanımaya devam ediyor. Son olarak Vali Atay beraberindeki heyet ile birlikte Düzce ve ilçelerinde yapımı devam eden spor yatırımlarını inceledi. Vali Atay ilk olarak Konuralp Bölgesi'nde bulunan kız öğrenci yurtlarının hemen önünde yapılacak olan spor tesislerini daha sonra'da Çilimli'de yapımı tamamlanan sentetik futbol sahasını inceledi. Atay daha sonra Çilimli'de yapılması planlanan havuzun arazisinde de incelemelerde bulunarak Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'dan bilgi aldı. - DÜZCE

İsa Yazıcı, Çilimli, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 23:04

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Atay spor yatırımlarını inceledi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti Merih Demiral, takım arkadaşlarından önce yeni sezon çalışmalarına başladı Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Bakan Koca, 32 kişinin enfekte olduğu düğünün detaylarını paylaştı Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz Yavru köpeği ezen minibüs şoförü ifade vermeye giderken çark etti: Ölmesine ben de üzüldüm Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu         
17:29
Düğün konvoyuna çarpıp zincirleme kazaya sebep olan kamyon sürücüsü, damadın saldırısına uğradı Düğün konvoyuna çarpıp zincirleme kazaya sebep olan kamyon sürücüsü, damadın saldırısına uğradı         
17:28
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş         
16:50
Tatil cenneti Marmaris'in sokaklarını aç kalan domuz sürüleri işgal etti Tatil cenneti Marmaris'in sokaklarını aç kalan domuz sürüleri işgal etti         
16:29
Piknik tüpünün patladığı iş yerinde dükkan sahibinin parmakları koptu Piknik tüpünün patladığı iş yerinde dükkan sahibinin parmakları koptu         
16:04
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti         
15:48
Yine maganda terörü! Bayrak asarken az daha canından oluyordu Yine maganda terörü! Bayrak asarken az daha canından oluyordu         
15:40
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü         
14:35
Pres makinesine başını sokarak intihar etti Pres makinesine başını sokarak intihar etti         
14:31
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı         
13:16
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi         
12:59
Çin'de çöken yol 21 aracı yuttu! Dehşet anları kamerada Çin'de çöken yol 21 aracı yuttu! Dehşet anları kamerada         
12:53
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi         
12:52
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti         
12:13
İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 3 yaralı İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 3 yaralı         
11:18
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı         
11:08
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı         
10:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı         
10:41
Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var         
10:23
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu         
10:15
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi         
09:54
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu         
09:53
Anlaşmayı Fahrettin Koca imzalamıştı! Dünya Sağlık Örgütü resmen İstanbul'da Anlaşmayı Fahrettin Koca imzalamıştı! Dünya Sağlık Örgütü resmen İstanbul'da         
09:41
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları         
09:22
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım         
08:57
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti         
08:31
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı         
08:15
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı         
08:13
Ev kurşunlayan şüpheliler, damdan dama kaçarken yakayı ele verdi Ev kurşunlayan şüpheliler, damdan dama kaçarken yakayı ele verdi         
05:31
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı         
03:29
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 05:20:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Atay spor yatırımlarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei