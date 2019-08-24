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Vali Baruş, Arslantepe Höyüğü'nü inceledi

1 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Arslantepe Höyüğü'nde incelemelerde bulundu.

Vali Baruş, Arslantepe Höyüğü'nü inceledi, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, Arslantepe Höyüğü'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş Arslantepe Höyüğü'nde incelemede bulunarak Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane'den kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunduğunu belirten Prof. Dr. Marcella, höyüğün Anadolu topraklarının zengin kültürünü yansıttığını kaydetti.

Vali Baruş, verilen bilgiler hakkında Prof. Dr. Marcella ve ekibine teşekkür etti.

İncelemeye, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman da katıldı.

Marcella Frangipane, Malatya Valisi, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:02 Kaynak: AA
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