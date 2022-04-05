Vali Baruş'tan yapımı devam eden okullara inceleme - Son Dakika
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Vali Baruş'tan yapımı devam eden okullara inceleme

05.04.2022 13:31
Vali Baruş'tan yapımı devam eden okullara inceleme

Malatya Valisi Aydın Baruş, 24 Ocak 2020'de Elazığ merkezli meydana gelen ve Malatya'nın de etkilendiği depreminin ardından zarar gören okulları yeniden eğitim hayatına kazandırmak amacıyla yapımı devam eden okul inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 24 Ocak 2020'de Elazığ merkezli meydana gelen ve Malatya'nın de etkilendiği depreminin ardından zarar gören okulları yeniden eğitim hayatına kazandırmak amacıyla yapımı devam eden okul inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 24 derslikli olarak projelendirilip inşaatı devam eden Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesini inceleyen Vali Baruş, daha sonra 16 derslikli Melekbaba İlk ve Ortaokulu ile 16 derslikli Ziya Gökalp İlkokulunu ziyaret etti.

Vali Baruş, okul inşaatlarını gezerek yüklenici firma yetkililerinden inşaatların son durumu, fiziki gerçekleşme ve teslim tarihleri ile ilgili bilgiler aldı.

Tüm okulların bu yıl içerisinde bitirilip yeni eğitim öğretim yılında faaliyete geçeceği belirtildi.

Vali Baruş, okulların en kısa sürede bitirilerek eğitim hayatına kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirterek, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Vali Baruş'a İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ile ilçe ve şube müdürleri de eşlik etti.

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Malatya, Aydın, Ocak, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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