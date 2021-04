Vali Becel, turizm haftasını kutladı - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 15-22 Nisan Turizm Haftası olması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Turizm Haftası dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan turizm, kültürlerin birbirini tanımasında ve evrensel anlamda barışın sağlanmasında önemli bir araçtır. Ülkemizin tanıtılması zenginleşmesi, kalkınması ve insanımızın refah içinde yaşayabilmesi adına büyük bir öneme sahip olan turizm, ayrıca uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde de büyük role sahiptir dedi. Vali Becel, " Türkiye'yi dünyaya tanıtan en önemli turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir, peri bacaları, vadileri, yer altı şehirleri, kayadan oyma kiliseleri ve kültürel yapıları ile binlerce yıllık bir medeniyetin izlerini taşır. İlimiz bu anlamda ülke turizmine büyük katkı sağlayarak Anadolu'nun emsalsiz güzelliklerini dünyaya tanıtma yolunda önemli bir noktadadır. Her yıl çeşitli zamanlarda gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası etkinlikler, ülkemizde ve dünyada yapılan fuar ve organizasyonlarla Nevşehir Kapadokya tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Zengin kültürel varlıkları, eşsiz doğası, köklü geçmişe sahip kültür ve sanat yapısı ile turizmin her çeşidine imkan sağlayan ülkemizde ve adeta bir yeryüzü sanatı olan Nevşehir'de, turizm bilincini geliştirmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası'nın turizm alanında edindiğimiz yerin sağlamlaştırılmasına ve daha ileriye götürülmesine katkı sağlamasını diliyorum. Küresel olarak yaşanan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de turizm faaliyetleri geçici olarak sekteye uğramıştır. Ümit ediyorum ki salgının yok olmasıyla birlikte hem ülkemiz hem de Nevşehir turizmde tekrar eski potansiyeline kavuşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Nevşehir turizmine katkı sağlayan turizm sektörü mensuplarına, bu alanda hizmet üreten tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve sektöre değer katan vatandaşlarımıza kıymetli katkılarından dolayı teşekkür ediyor, Turizm Haftası'nı kutluyorum" dedi. - NEVŞEHİR