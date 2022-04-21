Vali Bilmez, Sahil Yolu Projesi 2'nci etap çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Sahil Yolu Projesi'nin 2. etap çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nin Vanlıları sahille buluşturacak Sahil Yolu Projesi devam ediyor.

Proje kapsamında İpekyolu Caddesi bağlantısını sağlayacak havalimanı geçişi için de çalışmalar başladı.

Vali Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ile Edremit ilçesi sınırlarında bulunan Fidanlık ve yün iplik mevkilerini bağlayacak alanda yürütülen çalışmaları inceledi.

Çelikel, yapılan çalışmalarla ilgili Bilmez'e bilgi verdi.

Vali Bilmez, mahalle sakinleriyle de sohbet ederek, taleplerini dinledi.