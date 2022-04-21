Vali Bilmez, Sahil Yolu Projesi 2'nci etap çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Bilmez, Sahil Yolu Projesi 2'nci etap çalışmalarını inceledi

21.04.2022 18:39
Vali Bilmez, Sahil Yolu Projesi 2'nci etap çalışmalarını inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Sahil Yolu Projesi'nin 2. etap çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Sahil Yolu Projesi'nin 2. etap çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nin Vanlıları sahille buluşturacak Sahil Yolu Projesi devam ediyor.

Proje kapsamında İpekyolu Caddesi bağlantısını sağlayacak havalimanı geçişi için de çalışmalar başladı.

Vali Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ile Edremit ilçesi sınırlarında bulunan Fidanlık ve yün iplik mevkilerini bağlayacak alanda yürütülen çalışmaları inceledi.

Çelikel, yapılan çalışmalarla ilgili Bilmez'e bilgi verdi.

Vali Bilmez, mahalle sakinleriyle de sohbet ederek, taleplerini dinledi.

YORUMLAR
500
Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı'ndan 11 gollü skor Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı'ndan 11 gollü skor Vanlı öğrenciler TÜBİTAK'a 7 bin 784 proje sundu Vanlı öğrenciler TÜBİTAK'a 7 bin 784 proje sundu

Büyükşehir Belediyesi, Emin Bilmez, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Bilmez, Sahil Yolu Projesi 2'nci etap çalışmalarını inceledi - Son Dakika


Son Dakika
18:31 Rusya'dan ABD'ye yaptırım! Listede Kamala Harris ve Zuckerberg de var
18:00 Sponsor bulamadığını söyleyen şampiyon yarışmacıya Fatih Altaylı: Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi
17:57 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler yargılandıkları davada 5'er yıl hapis cezası aldı!
17:44 Vatandaş "HDP ile iş birliği yapmayın" dedi! Akşener'in cevabı net oldu
17:34 Restoranda doğum günü kutlayan kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup yönetime şikayet ettiler
17:29 Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı!
17:18 Mariupol'ün düşmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi yollayacak
17:00 Moskova'da faciadan kıl payı dönüldü! Ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde böyle sürüklendi
16:38 Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 18:45:25. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Bilmez, Sahil Yolu Projesi 2'nci etap çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement