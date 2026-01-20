Vali Bozkurt'tan Bağış Çağrısı - Son Dakika
Vali Bozkurt'tan Bağış Çağrısı

Vali Bozkurt\'tan Bağış Çağrısı
20.01.2026 13:25
Ağrı Valisi Önder Bozkurt, tebrik ziyaretlerinde bağış yapılmasını istedi.

Ağrı Valiliği görevine başlayan Önder Bozkurt, "hayırlı olsun" ziyaretine geleceklerin çiçek, çikolata almak yerine ihtiyaç sahibi ve üniversite öğrencilerine bağış yapmalarını istedi.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, görüşlerine yer verilen Vali Bozkurt, Ağrı Valisi olarak göreve başlaması nedeniyle tebrik ziyaretinde bulunacaklardan ricada bulundu.

Vali Bozkurt, şunları kaydetti:

"Ricamı hoş görür ve kabul ederseniz, ziyaretleriniz esnasında, çiçek, çikolata veya hediye takdim etmek yerine, arzu edenlerin bu bedeli üniversite öğrencilerimizin eğitimine destek sağlamak veya ihtiyaç sahibi güzel hemşehrilerimizin dertlerine derman olabilmek adına Ağrı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın TR30 0001 5001 5800 7304 0096 77 numaralı hesabına bağışlamaları bizleri ziyadesiyle memnun edecektir."

Ağrı'nın vakur ve hamiyetperver insanlarının kalbine dokunacak bu iyilik zincirinde yer alan herkese şükranlarını sunan Vali Bozkurt, "Bu örnek davranışın, yalnızca maddi bir destek değil, aynı zamanda 'yalnız değilsin' demenin ve hayırlı işlerde birbirimizi teşvik etmenin en güzel ifadesi olacağını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Bozkurt'tan Bağış Çağrısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Vali Bozkurt'tan Bağış Çağrısı - Son Dakika
