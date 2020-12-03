Vali Çağatay'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Vali Çağatay'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

03.12.2020 12:17
Vali Çağatay'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli vatandaşlarımızın sorunlarının aşılabilmesi, hayat standartlarının yükseltilmesi, topluma kazandırılması hususlarındaki girişimlerin güçlendirilmesi, bu alandaki toplumsal hassasiyet ve bilincin yükseltilmesi için önemli bir fırsattır" dedi.

Engellilerin yaşadıkları sorunların, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu ifade eden Çağatay, "Bu nedenle engellilerin normal bir hayat sürmeleri, toplumsal hayata katılımlarının artırılması, hayat standartlarının yükseltilerek, toplumda hak ettikleri yeri almaları, aynı zamanda çağdaş toplum anlayışının da bir gereğidir. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın hakları, bu hakların korunarak, toplumsal yaşamdan kopmadan, dışlanmadan, herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmadan hayatlarını sürdürülebilmeleri, anayasamız ve devletimizin teminatı altındadır. Her insanın başına gelebilecek olan bu durum karşısında, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevinç ve bağlılığını artırarak, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Engelli vatandaşlarımızı, kararlılıklarını yitirmeden amaçlarına ulaşmak için daha çok çalışmaya, hayata bağlılıkları ve azimleriyle herkese örnek olmaya çağırıyoruz. Bizlerde, engelli vatandaşlarımıza karşı tüm sorumluluklarımızı hatırlayarak, onların hayata aktif olarak katılımlarını sağlamak, eğitimden siyasete, sanattan spora kadar her alanda yer almalarını desteklemek ve teşvik etmek zorundayız. Bu duygularla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve fedakar ailelerine sağlıklı, huzurlu, uzun bir ömür diliyorum" dedi. - BİTLİS

Vali Çağatay'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Çağatay'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika


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