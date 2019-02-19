Son Dakika Haberleri: Vali Çeber, Öğrencilere Bağlama Dağıttı

Vali Çeber, Öğrencilere Bağlama Dağıttı

1 saat önce

Rize Valisi Kemal Çeber, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu ziyaret ederek, sosyal etkinlikler için okul idaresince temin edilen bağlamaları öğrencilere dağıttı.

Vali Çeber, Öğrencilere Bağlama Dağıttı, System.String[]
Rize Valisi Kemal Çeber, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu ziyaret ederek, sosyal etkinlikler için okul idaresince temin edilen bağlamaları öğrencilere dağıttı.

Çeber, eşi Neslihan Ayan Çeber ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile okul ziyaretinin ilk bölümünde 5/D sınıfını ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Vali Çeber, burada yaptığı açıklamada, 5/D sınıfından bir grup öğrencinin kendisini makamında ziyaret ettiğini belirterek, "Bu sınıftan birkaç arkadaş daha önce beni makamımda ziyaret etmişlerdi. Benden de sınıflarını ziyaret etmemi ve bir de akıllı tahta talebinde bulunmuşlardı. Şimdi sözümüzü tutmuş olduk. Hem kendilerine iadeyi ziyarette bulunmuş hem de akıllı tahtalarını teslim etmiş olduk." dedi.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Çeber, "Çünkü çocukların ruhuna, hayatına dokunuyor ve insanlara şekil veriyor. Herkesin hayatında birkaç kahraman vardır ve bu kahramanlar arasında muhakkak bir tanesi öğretmenlerinden biridir. Bu yönüyle bütün öğretmenlerimize, geleceğimize yön verdikleri için ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra Vali Çeber, sponsorlar aracılığı ile okul idaresince temin edilen 30 bağlamayı öğrencilere dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:26 Kaynak: AA

Rize, Güncel
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