Samsun'da kısa çalışma ödeneği ve nakit ücret desteği - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 2021 yılında 118 milyon lira kısa çalışma ödeneği, 90 milyon lira nakit ücret desteği verildiğini bildirdi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Dağlı başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Haşim Meydan, İl Müdür Yardımcıları ve şube müdürlerinin katılı ile toplantı düzenlendi.

Toplantıda, salgın döneminde çalışma koşulları, teşvik sistemleri, işe yerleştirme, işbaşı eğitim programı, toplum yararına program, işgücü piyasası, işyeri ve okul ziyaretleri, ödemeler, işgücü yetiştirme kursları ve mesleki eğitimler konuları masaya yatırıldı.

Vali Zülkif Dağlı, İŞKUR'a kayıtlı işsizleri iş hayatına kazandırma, işverenleri ve iş arayanları buluşturma, işsizlerin toplum yararına işlerde çalışması için finansal destek sağlama, mesleki eğitim kursları ile işsizlere ve işverenlere destek gibi pek çok alanda önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2021 yılı içinde yapılan çalışmaları değerlendiren Dağlı, şöyle devam etti:

"İstihdam faaliyetleri kapsamında 28 bin 445 kişinin işe yerleştirme, 14 bin 623 kişinin işbaşı eğitim programı, 1420 kişinin kursa yerleştirme ve 516 kişinin toplum yararına program olmak üzere toplam 45 bin 4 kişinin istihdam çalışması yapılmıştır. Kovid-19 salgını döneminde devletimiz istihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneği ve nakit ücret desteğini uygulamaya almış ve ilimizde 2021 yılında 118 milyon lira kısa çalışma ödeneği, 90 milyon lira nakit ücret desteği verilmiştir. Ayrıca 2021 yılı Ekim ayı dönemine kadar 103 milyon lira işbaşı eğitim programı, 41 milyon lira işsizlik ödeneği, 37 milyon lira toplum yararına programlar ve 6 milyon lira iş gücü yetiştirme kursları, yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu olmak üzere toplamda 395 milyon lira ödeme yapılmıştır. İl Müdürlüğümüz işbaşı eğitim programı sayısında Türkiye 3.'sü, işbaşı eğitim programı engelli katılımcı sayısında Türkiye birincisi, işveren danışmanlığında Türkiye ikincisi olmuştur."

Samsun'un bölgenin en gelişmiş sanayi altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Dağlı, Samsun'un Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri, Serbest Bölgesi, Lojistik Merkezi, Teknopark ve Ar-Ge Merkezleri, Türkiye'nin en büyük işletmeleri arasında yer alan firmaları ve kuzeye açılan limanlarıyla Karadeniz Bölgesi'nin sanayi başkenti konumunda olduğunu ifade etti.

Üretim, istihdam, büyüme ve ihracatın artırılması için Samsun'da yoğun çabanın sarf edildiğinin altını çizen Dağlı, yakın zamanda ile 8. Organize Sanayi Bölgesinin kazandırıldığını, yatırımcılar tarafından yoğun talep gören tüm OSB'lerde iki yıl içinde yapılacak fabrikalarla Samsun'un tam bir sanayi şehrine dönüşmesinin, istihdam olanaklarının artmasının ve ihracatta 2021 yılı Ekim ayında ulaşılan 1 milyar dolar üzerindeki rakamların çok daha üstüne kolaylıkla ulaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.