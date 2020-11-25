Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

Vali Günaydın toplantıda, tüm kamu kurum ve kuruluşların kadına yönelik şiddetin önlenmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiğini belirtti.

Kurumlar arası iş birliğinin önemli olduğunu anlatan Günaydın, şunları kaydetti:

"Bunu yaparken en büyük destekçimiz sivil toplum örgütlerimiz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Dernek başkanlarımız her zaman konuları yakından takip ediyorlar, kurumlarımızla işbirliği içerisinde bu işleri yürütüyorlar. Bu işbirliği ve koordinasyon kadınlarımıza yönelik şiddetin önlenmesinde bize büyük güç verecektir. Sivil toplum örgütlerimiz ve kurumlarımızın yapmış olduğu ortak çalışmalar ile farkındalığı artırmak çok önemlidir. Bunu sağladığımız zaman bu mücadelede önemli bir eşiği geçmiş olacağız."

Kadın Destek Uygulamasının (KADES) önemine değinen Günaydın, "Bu uygulamayı sadece hanımefendiler indirebiliyor. Tüm hanımefendiler bu uygulamayı indirsinler. Bu uygulama kadına yönelik şiddeti önleme noktasında çok etkili ve önemli bir uygulama." ifadelerini kullandı.