Vali Mustafa Masatlı, muhtarlarla geniş katılımlı toplantı yaptı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, il merkezi ve ilçelere bağlı 266 köy ve mahallenin muhtarları ile toplantıda bir araya geldi.



Gençlik Merkezi Spor salonunda Muhtarlarla bir araya gelen Vali Mustafa Masatlı, hayvancılık ve meraların korunması tedbirleri başta olmak üzere, muhtarların görev ve sorumlulukları, özel idare yatırım ve çalışmaları, KÖYDES yatırımları, sağlık, eğitim, tarım, asayiş ve sosyal yardımlar konusunda çeşitli bilgilendirmelerde bulundu. Vali Mustafa Masatlı, muhtarların, çeşitli konularda talep ve önerilerini de dinleyerek, notlar aldı ve ilgili kurum müdürlerinden konuyla ilgilenmelerini isteyerek bilgiler aldı.



Türkiye'de milletimizin geleneklerine uygun olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve idaresinde insan odaklı bir yönetim sistemi değişikliği yapıldığı belirten Vali Mustafa Masatlı, "Bu yönetim değişikliğinin ana hedefi vatandaş odaklı hizmet anlayışıdır. Yani vatandaşı merkeze alan, vatandaşın her tür iş, ihtiyaç, talep ve sıkıntılarını yerinden karşılamaktır. Bu sistemi ve sistemin politikalarını en ücrada uygulayan ise muhtarlarımızdır. Dolayısıyla sizler görevinizi yaparken bu anlayışla hareket edeceksiniz, çünkü devletin temsilcilerisiniz. Kurumlarımızla irtibat kurmakta zorlanmayın, gelin her konunuzu rahatlıkla paylaşın" dedi.



Yaklaşık bir yıldır Ardahan'da görev yaptığını, bu süre içerisinde gidilmeyen bölge kalmadığını belirten Vali Mustafa Masatlı, "İl merkezinde bütün köylerimizi, ilçelerimizde de çok sayıda köyümüze gitme fırsatı buldum. Gittiğimiz yerlerde vatandaşlarımızla buluştuk, onları dinledik, taleplerini aldık. Biz olabildiğince bu talepleri karşılamayı ve mümkün mertebe tasarrufa gitmeyi amaç edindik. Ulaşamadığınız yer bizim değildir. Dolayısıyla insanlara ulaşmak veya en ücra köşelere dahi ayak basmak, benim ve Kaymakam arkadaşlarımızın bizlerin temel görevidir. Bu anlamda muhtarlarımıza da önemli görevler düşmektedir" diye konuştu.



Tarım ve hayvancılık konularına değinen Vali Mustafa Masatlı, "Yüzyıllardır ana üssü olmuş bir bölgede yaşıyoruz. Bizim tarıma, hayvancılığa sırt çevirmemiz, gereken önemi göstermememiz söz konusu olamaz. Hükümetimizin tarım ve hayvancılığı teşvik ve destekleyen birçok uygulaması mevcuttur. Köy ve ilçe ziyaretlerimizde vatandaşların yoğun olarak göçerlerden şikayetçi olması nedeniyle ilk bu konuyla başladık. Mera hayvancılığı yapan bölge üreticisini ve meraları korumak, hayvan sayısının artmasına katkı sağlamak, hayvan hastalıklarını ve buzağı atımlarını en aza indirerek bölge hayvancılığını, et ve süt üretimini büyütmek ve geliştirmek için göçerlerin Ardahan meralarını alınmaması kararı aldık. Göçer konusunda sizlerin de desteğiyle bu yıl da aynı kararlılığı göstereceğiz. Akabinde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Eylem Planı, Arıcılık Eylem Planı ve Kazcılık Eylem Planını hayata geçirdik. Planlar doğrultusunda çok önemli kararlar aldık ve önemli gelişmeler sağladık. Hayvan hastalıklarına karşı aşılama oranımızı yüzde yüzün üstüne çıkardık. Ayrılan ödenek miktarını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Ziraat Odasını da işin içine katarak 30 bin TL'den 400 bin TL'ye çıkardık. Tarımcı arkadaşlarımız da sütle ilgili, hayvan bakımıyla, hayvan hastalıklarıyla ilgili köy köy geziyorlar. Burada ana sektör olan hayvancılığı patlatmak en büyük hedefimizdir ve bu doğrultuda çalışıyoruz" dedi.



Bal, süt ve et üretimine yönelik de konuşan Vali Mustafa Masatlı, "Bizim bu sene ki süt üretimimiz ortalama yüzde 25 artmış. Et üretiminde yüzde 25, bal üretiminde ise yüzde 80 artış sağlanmış. Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezimizde ise yüzde 110'luk bir artış kaydedildi. Kaz üretimi konusunda da önemli çalışmalarımız oldu. Artık Ardahan'a başka illerden kaz gelmeyecek. SYD Vakfından üretimini arttırmak için kaz dağıtımı yaptık. Arıcılık konusunda da Kafkas Arısı Meslek Eğitim Merkezi kuracağız. Burada süt hayvancılığı yapılıyor. Süt hayvancılığını desteklemek için sılaj önemliydi, geçen yıl ilk kez slajlık mısır denedik ve gelişme kaydedildi. Bu sene makine aldık, önümüzdeki sene bunu yaygınlaştıracağız. Yani tarımsal konuda her şekilde destek olmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Vali Mustafa Masatlı,konuşmasını şu notlarla sürdürdü:



"Cumhurbaşkanımızın Köylerin alt yapısını güçlendirmek adına başlattığı en önemli yatırım projelerinden olan KÖYDES'e bu sene de 26 milyon lira ödenek geldi. Bunu çok verimli kullandık. Önemli eksikliklerimizi tamamladık. Sosyal yardımlarımız ve sosyal desteklerimiz devam ediyor. Vakfımız ihtiyaç sahibi, düşkün vatandaşlarımıza ulaşarak her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Sizlerde köyünüzde ihtiyaç sahibi, düşkün, mağdur durumunda olan vatandaşlarımız varsa bizlere mutlaka bildirin. Mağdur hiçbir vatandaşımız kalasın istemiyoruz. İnsan odaklı yönetim anlayışımızın gereği olarak her vatandaşımıza ulaşmak hepimizin asli görevidir"



Toplantıda ayrıca, tüm kurum müdürleri kendi konularıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.



Vali Mustafa Masatlı, toplantı sonunda, muhtarlara görevlerinde başarılar dileyerek yolcu etti. - ARDAHAN