Vali önce velileri uyardı, sonra karne dağıttı



ERZURUM'da karne törenine katılan Vali Okay Memiş, velilerden çocukları üzmemelerini isteyerek, "Bırakın çocukluklarını yaşasınlar" dedi.

Erzurum'da çalan son ders ziliyle yaklaşık bin 156 okulda, 160 bine yakın öğrenci karne alarak tatile girdi. 11 bin 130 öğretmenin görev aldığı 2018- 2019 eğitim öğretim sezonunda 8 bin 34 öğrenci ise mezun olmanın sevincini yaşadı. Merkez Yakutiye ilçesindeki Celal Akın İlkokulu'nda karne törenine katılan Vali Okay Memiş, bahçede bekleyen velilerle sohbet etti. Karnesinde zayıf olan çocuklarla ilgili velileri uyaran Vali Memiş, "Çocuğunuz üzülmesin. Kendime de aynı şeyi söylüyorum. Bir daha ki sene ona göre çalışırlar. Çocukların çocukluklarını yaşamasına müsaade etmemiz lazım. Güzel bir tatil geçirsinler, sağlık herşeyden önce" diye konuştu.

Daha sonra okuldaki sınıflara giren Vali Memiş, Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'la birlikte öğrencilere karne dağıttı. İlk kez karne alan birinci sınıf öğrencileriyle sohbet eden Vali Memiş, tatilde parklarda oynamalarını araçlara dikkat etmelerini istedi. Başarılı öğrencileri tebrik ederek karneleriyle birlikte hediyelerini de veren Vali Memiş, tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.



- Erzurum