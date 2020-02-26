Vali Özdemir Çakacak, Sivrihisar'da vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Özdemir Çakacak, Sivrihisar'da vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Vali Özdemir Çakacak, Sivrihisar'da vatandaşlarla bir araya geldi

6 saat önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sivrihisar ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek muhtarlar toplantısına başkanlık etti.

Vali Özdemir Çakacak, Sivrihisar'da vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Sivrihisar ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek muhtarlar toplantısına başkanlık etti.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Çakacak, "Bizler, bu millete hizmet etmek için görevlendirildik. Vatandaşlarımıza karşı yükümlü olduğumuz görevlerimiz var. Bunların en başında da ulaşılabilir olmak geliyor." dedi.

Vali Çakacak, muhtarların, mahallelerde yaşayan vatandaşlar ile devlet yöneticileri arasında köprü vazifesi gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız milletimize hizmet etmek. Milletimize hizmet ederken de herkese en iyi hizmeti vermenin çabası ve gayreti içinde olmalıyız. Hangi mevkide olursak olalım vatandaşımızı bir tebessümle karşılayıp memnun ederek resmi dairelerden gönderelim. Vatandaşlarımızın yaşadığı mahallede bir sıkıntısı veya bir sorunu varsa muhtarlarımız bunu ilgili kurumlara iletmektedir. İlgili kurum amirleri de bu talepleri yakından takip ederek sonuçlandırmak durumundadırlar."

Muhtarların taleplerini toplantıda yer alan ilgili kurum müdürlerine ileten Çakacak, bunlarla ilgili inceleme yapılmasını ve en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını istedi.


Toplantıya, Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Sivrihisar Kaymakamı Alparslan Kılıç, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Emine Sever ve daire amirleri katıldı.

Özdemir Çakacak, Sivrihisar, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:22 Kaynak: AA
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