Son Dakika Haberleri: Vali Şentürk, Gölpazarı'nda devam eden projeleri inceledi
Son Dakika Güncel Vali Şentürk, Gölpazarı'nda devam eden projeleri inceledi

Vali Şentürk, Gölpazarı'nda devam eden projeleri inceledi

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan ve devam eden projeler konusunda incelemelerde bulundu.

Vali Şentürk, Gölpazarı'nda devam eden projeleri inceledi, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Gölpazarı ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan ve devam eden projeler konusunda incelemelerde bulundu.

Vali Şentürk, Kaymakam İbrahim Güneş, Belediye Başkanı Hayri Suer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant ve ilgili müdürlerle ilk olarak Üyük köyünde sondaj, terfi binası ve terfi hattında yapılan çalışmaları inceledi.

Keskin ve Hacıdurmuşlar ile Büyükbelen ve Bedi köyleri arasındaki bitümlü sıcak karışım (BSK) asfaltlama çalışmalarını denetleyen Şentürk, İncirli köyü Bostancılar Mahallesi'ndeki sondaj ve isale hattı ile Bedi köyündeki biriktirme deposu, enerji nakil hattı ve terfi hatları konusunda da bilgi aldı.

Kurşunlu köyünde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından tamamlanan "B Tipi Mesire" alanının açılışına katılan Şentürk, burada yaptığı konuşmada, köylerin ürettiği tarımsal ürünlerle kendi ekonomilerine ve ülke ekonomisine yaptığı katkıların önemli olduğunu söyledi.

Şentürk, vatandaşların hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak çalışmalar yapıyor ve beraber olmaya çalışıyoruz. Köylerimizde yaşayan insanlarımızın her türlü hizmetten yararlanmasını, devletimizin sunduğu imkanlardan faydalanmasını istiyoruz. Projelerle ilimiz köylerinin tamamına yakını günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte asfalt kaplama yollara, temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması için çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Şentürk ayrıca merkez Kızıldamlar köyünde ve Bozüyük ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Necati Şentürk, Bilal Şentürk, Gölpazarı, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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