Vali Sezer: "Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Sezer: 'Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız' - Son Dakika

Vali Sezer: "Şehit ailelerimizin her zaman yanındayız"

6 saat önce

Kuzey Irak şehidi Emre Güngör'ün Kırıkkale'deki ailesini evinde ziyaret eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Vali Sezer:

Kuzey Irak şehidi Emre Güngör'ün Kırıkkale'deki ailesini evinde ziyaret eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.


Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, şehit aileleri ve gazi ziyaretleri kapsamında bu kez merkez Bağlarbaşı mahallesinde ikamet eden şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör'ün ailesiyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Sezer, vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerin emaneti olan aileleri ve yakınları ile kahraman gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Güngör ailesinin istek ve taleplerini dinleyen Vali Sezer, devlet kapısının her daim kendilerine açık olduğunu söyledi. Ziyarette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk de hazır bulundu.


1992 doğumlu Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güvendağ Üs Bölgesine, Kuzey Irak Zap Bölgesi tarafından Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırı sonucu, 9 Ekim 2018 tarihinde şehit düşmüştü. - KIRIKKALE

Yunus Sezer, Emre Güngör, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:05 Kaynak: İHA
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