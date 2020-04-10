Vali Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama - Son Dakika

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, şehirdeki hastanelerin yoğun bakım servislerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı yoğunluğun yüzde 10 seviyesinde olduğunu belirterek, "Toplam doluluksa yüzde 40-50 civarında. Şu anda gayet güzel bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.

Toprak, Kovid-19'la mücadele kapsamında Mevlana Meydanı'nda trafik denetimine katıldı.

Sürücüleri ve yolcuları Kovid-19'a karşı dikkatli olmaları, temastan uzak durmaları ve maske kullanmaları konusunda uyaran Toprak, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kendisine eşlik eden İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile ekibini tebrik etti.

Polis memurlarına çikolata dağıtarak Kovid-19'la mücadelede gösterdikleri emekleri dolayısıyla teşekkür eden Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatının ülkenin verdiği her mücadelede en ön safta yer aldığını söyledi.

Türk Polis Teşkilatıyla gurur duyduğunu kaydeden Toprak, "İlimizde polislerin olmadığını düşünelim, ne kadar iyi niyetli olursak olalım kaos olur, anarşi olur. Herkes böyle kendini güvende hissediyorsa, gece sokaklarda gezebiliyorsa, dükkanlarımız huzur içerisinde ticaretini yapabiliyorsa, turizm alanlarımızı dünyanın her yerinden ziyaretçiler gezebiliyorsa bu, güvenlik güçlerimizin, polis teşkilatımızın sayesindedir." ifadesini kullandı.

Polislerin, kendilerini toplumun huzuru ve güvenliğine adamış, onurlu insanlar olduklarını vurgulayan Toprak, "İnşallah bu kardeşlerimizin azmi, disipliniyle Türk milleti bütün badirelerden, bütün asayişsizliklerden ve rahatsız edici bütün virüslerden kurtulacaktır. Bulaşıcı hastalık döneminde polis memurlarımız sağlık personelimizle aynı ortamda görev yapıyor. Ne kadar korunsa da virüse muhatap olanlar da olabiliyor. Şu anda gözetim altında tuttuğumuz kardeşlerimiz var." diye konuştu.

Ayakkabı üreticileri maske üretimine başlayacak

Kovid-19'la mücadelede bütün meslek gruplarının hassas davranması, herkesin kendini ve sevdiklerini bu salgından koruması gerektiğini dile getiren Toprak, şöyle devam etti:

"Bu zor süreçte diğer ülkeler birbirleriyle neredeyse çatışacak duruma geliyorlar. Onlar 'Benim malzememi gemiden indirdin, göndermedin.' gibi bir durumdayken biz sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bırakın maske bulamamayı bedava verme yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konya'da marketlerde, pazarlarda maske dağıtıyoruz veya bizler denk geldiğimizde denetimler sırasında maske veriyoruz. Allah'a şükürler olsun, şu anda hastanelerimizde, yoğun bakımlarımızda Kovid-19'la ilgili yoğunluk sadece yüzde 10 seviyesinde. Toplam doluluksa yüzde 40-50 civarında. Şu anda gayet güzel bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz."

Şehirde maske sıkıntısı bulunmadığının, üretim konusunda ise güzel bir seferberlik yaşandığının altını çizen Toprak, "Şu anda okullarımız, Olgunlaşma Enstitümüz, KOMEK'lerimiz çalışıyor. Hatta bu sabah ayakkabı üreticilerimizden 'Malzeme verirseniz biz de çalışalım.' diye teklif geldi. Ben de şimdi talimat verdim. Malzeme alacağız ve hemen bugün itibarıyla oraya malzemeleri verip çok daha seri üretime geçip, ihtiyacı olan herkese maske vermiş olacağız." açıklamasında bulundu.