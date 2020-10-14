Vali Ümit'ten helikopterle denetim - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, doğal güzellikleri ile ünlü Bolu'da, jandarma helikopteri ile havadan denetim gerçekleştirdi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Hava Grup Komutanlığı'ndan temin edilen helikopterle, Vali Ahmet Ümit'in havadan denetimine, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı ile DSİ 53. Şube Müdürü Kazım Doğru'nun katıldığı belirtildi.

Karacasu Beldesi, Gölcük Tabiat Parkı, Aladağ, Seben Taşlıyayla Göleti, Sarıalan, Kartalkaya, Köroğlu Dağları, Tekkedere Barajı ile aynı güzergahta yer alan yaylalar, ormanlık alanlar ve derelerin incelendiği denetlemede, yaylalardaki kaçak yapılaşma, yangında hasar gören ormanlık alanlar ile orman yapısı ve bölgede bulunan dere, göl, gölet ve barajlardaki görünen su kaynaklarının rezerv ve çevre kirliliği yönünden kontrol edildiği kaydedildi.