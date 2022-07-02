Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin yapılması için ilgili kurumlara teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gevaş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yaptı.

Kaynak: AA

Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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