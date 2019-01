Van'da AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomimize saldırılar oldu ve bu yüzden enflasyon biraz yükseldi. Ancak Allah'ın izniyle bu yıldan başlayarak enflasyon yeniden aşağılara doğru inecek" dedi.



31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerinde AK Parti'nin Van ilçe belediye başkan adayları, İskele Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda tanıtıldı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı konuşmada, vesayetçi odakların aradan çekip gittiğini ama bir umutla 'eski günlere nasıl döneriz' diye hesaplar yaptığını belirtti. AK Parti hükümeti süresince her alanda herkesin başını dik edeceği yıllar olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Son 16 yılda bu geminin kaptanlığını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Elimizi vicdanımıza koyup 16 yıl öncesini ve sonrasını mukayese edelim. Demokrasiden ekonomiye, sosyal politikadan dış politikaya, hangi alana bakarsanız bakın bu 16 yıl hepimizin başını dik edecek yıllardı. Vesayetçi odaklar aradan çelip gittiler. Ancak hala rahatsızlardır. Bir umutla eski günlere nasıl döneriz diye düşünüyorlar. Genel seçimde çabaları boşa çıktı. İlk turda Cumhurbaşkanımızı bu millet seçti ve önümüzdeki ilk 5 yılda Cumhurbaşkanımız olarak yeni yönetimde görev yapacaktır" diye konuştu.



"Ülke ekonomisini 4 kat büyüttük"



Demokraside olduğu gibi ekonomide de hiçbir dönemde olmadığı kadar gelişme sağlandığını dile getiren Yılmaz, "Son 16 yılın ortalama büyüme hızı 5.7'dir. Ülke ekonomisini 4 kat büyüttük. İhracatımız 36 milyardan geçen yıl itibariyle 170 lira milyar dolarlara gelmiş. Her bakımda büyümüşüz. Geçen sene enflasyon biraz yükseldi ve 20.3'e çıktı. Fakat AK Partinin genel performansına bakmak lazım. 16 yıl boyunca AK Parti döneminde ortalama yüzde 9.5 olmuş. Peki, bizden önceki dönemde ne olmuş? Bir miktar enflasyon arttı diye bağırıp çağıranlara sormak lazım. O dönemlere baktığımız zaman ortalama enflasyon yüzde 70'in üzerindeydi. Şimdi biraz ekonomimize saldırılar oldu ve bu yüzden biraz yükseldi. Ancak Allah'ın izniyle bu yıldan başlayarak enflasyon yeniden aşağılara doğru inecek. Tek haneli haneleri tekrar göreceğiz. 'Enflasyon canavarı' diye bir kavram vardı. AK Parti o kavramı tarihe gömdü. Şimdi geçici bir dalgalanma var onu da kontrol altına almış durumdayız" şeklinde konuştu.



"İstihdam 10 milyon arttı"



Son 16 yılda istihdamın 10 milyon arttığına dikkat çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"AK Parti iktidara geldiği 2002 yılında toplam çalışan sayısı kaçtı? Kayıtlı kayıtsız toplam çalışan sayısı 19 milyonun üzerindeydi. Nüfusumuz ise 66 milyondu. 15-16 yılında nüfusumuz 81 milyonlara geldi. İstihdam ise 19 milyondan 29 milyona yaklaştı. İstihdam 10 milyon arttı. Buna başarı demezsiniz de ne dersiniz? İstikrar ve güven olunca bunu her yere yansıdığını görüyorsunuz."



"İstikrarımızı bozmalarına müsaade etmeyeceğiz"



İstikrarı bozmalarına müsaade etmeyeceklerini ve kaynakları halka akıtmaya devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, "Bu hükümet doğu ve güneydoğuya pozitif ayrımcılık yapmıştır. Biz doğu ve güneydoğuda hem mevcut hizmetlere kaynak ayırdık hem de hem de geçmişin eksikliklerini gidermeye çalıştık. 70 yılın eksikliğini 10-15 yılda bitirmek mümkün olmasa da biz bunu bitirmeye çalıştık. Van'da büyük yatırımlar yaptık. Eski Van'ı da biliyoruz, AK Parti döneminde geldiği noktayı da biliyoruz" dedi.



Van halkının 31 Mart yerel seçimlerinde 'one munite' diyeceğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Birileri halkımızı Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştırmaya çalıştı. Bilinçli bir şekilde saldırdılar ama bu halk kimin samimi olduğunu kimin gerçekten bu halka hizmet ettiğini, kimin yakıp yıktığını, tahrip ettiğini gayet iyi biliyor. 31 Martta sandıklarda Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize bu güzel kadroya olan teşekkürünü gösterecektir."



"Van bir tarihi daha yaşayacak"



24 Haziran Genel seçimlerin Van için bir milat olduğunu anımsatan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise, 31 Mart seçimlerinde de Van'ın bir tarihi daha yaşayacağını dile getirdi.



AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da AK Parti'nin Van'da kazanmamasının kötü sonuçlar doğuracağına dikkat çekerek, "AK Pati Van'da kazanmasa tüccarlar kaybedecek, başörtülüler caddelerde yürüyemeyecek, esnaflar huzurlu olmayacak, silahlı çeteler yine şehirde peydahlanacak, esnaf yine ikinci vergiye tabi olacak. Bu günler yaşamadık mı hepsini yaşadık" diye konuştu.



AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva da törende selamlama konuşması yaptı.



Tanıtım toplantısında, İpekyolu ilçesinde Muhsin Aydın, Edremit'te İsmail Say, Tuşba'da Salih Akman, Erciş'te A. Menaf Turan, Gevaş'ta Murat Sezer, Çatak'ta Abdurrahman Şeylan, Saray'da Kemalettin Aracı, Çaldıran'da Şefik Ensari, Özalp'ta Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları, Başkale'de İsmail Ayaz, Bahçesaray'da Meki Arvas, Muradiye'de Kemal Polat ve Gürpınar ilçesinde ise Hayrullah Tanış aday olarak gösterildi.



Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, belediye başkanları ile çok sayıda partili katılırken, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe'nin salona girişi sırasında birçok partilinin sevgi gösterisinde bulunduğu dikkat çekti. - VAN

