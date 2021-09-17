Van'da AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Van'da AK Parti İl Başkan Kayhan Türkmenoğlu, "Ahilik Haftası" münasebetiyle başladığı esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Türkmenoğlu, beraberindeki heyetle kentteki terzi, lokanta ve kahvehaneleri ziyaret ederek, esnafla sohbet etti.

Van'ın 60 yıllık lokanta işletmecisi Şeref Şahin ile bir süre sohbet eden Başkan Türkmenoğlu, "Van'ın emektar lokantacısı Şeref amca işinin erbabı ve Van'da bir markadır. Van'lı Şeref usta güler yüzü, tecrübesi ve dürüstlüğüyle herkese örnek bir esnaftır. Biz de bu güzel ve anlamlı günde kendisini ziyaret ederek teşekkür ediyor, uzun ömürler diliyoruz." diye konuştu.

Şeref Şahin ise mesleğe 14 yaşında başladığını, şu an işlerini oğlunun yürüttüğünü belirterek, "Mesleğimi severek yaptım. Yemek yapmak kültür ve beceri işidir. Başkan Türkmenoğlu'na ziyareti için teşekkür ederim." dedi.

Türkmenoğlu ve beraberindekiler daha sonra terziler odası ve kahvehaneleri de ziyaret etti.

Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Türkmenoğlu, her zaman esnafın yanında olacağını dile getirdi.

Programa Terziler Odası Başkanı Çetin Karaduman, Kahveciler Odası Başkanı Niyazi Budak, il başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.