Van'da hava yoluyla uyuşturucu sevkiyatı - Son Dakika

Van'da hava yoluyla uyuşturucu sevkiyatı

VAN Van Ferit Melen Havalimanı'nda daha önce hakkında terör örgütü üyeliği suçundan işlem yapılan yolcunun valizinde 3 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen ve daha önce hakkında "terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası yapma ve Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından işlem yapılan bir şahsın uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine X-Ray cihazı ile yapılan kontrollerde şahsın valizinde şüpheli bir yoğunluk tespit etti. Valizde yapılan aramada astar altına zulalanmış 3 kilo 240 gram eroin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya

çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi.