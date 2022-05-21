Van'da kaçak içki ve sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da kaçak içki ve sigara ele geçirildi

21.05.2022 19:31
Van'da kaçak içki ve sigara ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir araçta gümrük kaçağı alkollü içki ve sigara ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir araçta gümrük kaçağı alkollü içki ve sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğün yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince yürütülen ortak çalışmada; ilimiz İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir araçta yapılan aramada 350 şişe gümrük kaçağı oldu değerlendirilen alkollü içki ve 160 paket sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - VAN

YORUMLAR
500
Van'da 'Eşek Arabası' yarışması Van'da 'Eşek Arabası' yarışması
Kaynak: İHA

İpekyolu, Sigara, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da kaçak içki ve sigara ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
19:51 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
19:29 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti!
19:27 "Milletin Sesi" mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
19:22 ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan cevap: Biden ve Blinken'e ülkeye giriş yasağı uygulandı
18:27 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı
18:25 Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!
18:05 Kan donduran olay! Hayvanlar arazisine girdi diye kavga ettiği baba ve oğlunu öldürdü
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 20:02:52. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da kaçak içki ve sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement