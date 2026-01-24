Van'da Kar Yağışı 220 Yolu Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Van'da Kar Yağışı 220 Yolu Kapattı

Van\'da Kar Yağışı 220 Yolu Kapattı
24.01.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da etkili kar yağışı nedeniyle 220 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, ekipler yoğun mücadele veriyor.

VAN'da kar yağışı ile birlikte 220 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulurken, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kapanan yolları açmak yoğun mücadele yürüyor.

Kentte dün etkili olan kar yağışı ve tipi, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımın aksamasına neden oldu. Kentte 112 mahalle 108 mezra olmak üzere 220 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Ekipler, mahalle ve mezra yollarında yoğun mesai harcarken, iş makinelerinin yetersiz kaldığı noktalarda kar savurma araçları devreye giriyor. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, il genelinde 257 iş makinesi ve 600 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

YOĞUN TİPİDE ZORLU MÜCADELE

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hoşap Şantiye Şefliği ekipleri, ulaşıma kapanan Koçgüden Grup Mahalle yolunda bulunan Mollahüseyin, Tutmaç, Alnınak, Yedisalkım mahalleleri ve bağlı mezralarda yol açma çalışması yaptı. Ekipler, Hoşap'a 28 kilometre uzaklıkta bulunan Koçgüden Mahallesi yolunu yoğun tipiye rağmen ulaşıma açtı.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Kar savurma operatörü Özer Baycan, Başet Dağı eteklerinde bulunan mahallelerin yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Koçgüden Grup yolunda çalışmalarımız devam ediyor. İş makinelerinin giremediği noktalarda kar savurma aracımızı kullanıyoruz. Yer yer 1,5 metreyi bulan kar var. Kış şartlarının ağır olduğu bu bölgede vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Koçgüden Mahallesi sakinlerinden Adem Çiftçi ise günlerdir yollarının kapalı olduğunu belirterek, zorlu şartlara rağmen yollarını ulaşıma açan Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Ulaşım, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Kar Yağışı 220 Yolu Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:12
Galatasaray, Uğurcan’dan sonra Trabzonspor’dan bir ismi daha alıyor
Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:05:46. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da Kar Yağışı 220 Yolu Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.