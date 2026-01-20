Van'da Rojava İsyanı Protesto Edildi

Haber: İshak Kara

(VAN) Van'da Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik saldırıları protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı.

Van Demokratik Kurumlar Platformu'nun çağrısıyla düzenlenen protestoda, Kent Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Müdahalenin ardından 6 kişi gözaltına alındı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Van İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapılmasına izin verildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen açıklamada konuşan DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, şunları söyledi:

"Bugün Rojava'da direnişin ikinci günü. Rojava'da Kürt halkına, kardeşlerimize yönelik saldırılar devam ederken hiç kimse Amed'de, Van'da, Batman'da evinde oturmamızı beklemesin. Elbette sokak sokak, mahalle mahalle sesimizi yükselteceğiz. Bu zulme ve ikinci Kobani komplosuna karşı bizler de Rojava direnişçileriyle birlikte direneceğiz. Buradan bir kez daha direnişi selamlıyoruz. İki gündür Van halkına ve tüm kentlerde en demokratik hakkını kullanmak isteyen halkımıza yönelik gerçekleştirilen bu polis terörünü kınıyoruz. Basın ve ifade hürriyeti anayasanın en temel haklarından biridir; sizler de bu hakka ve bu halkın değerlerine saygı duymak zorundasınız.

Rojava'da direnen halk savaşı istemedi. Ancak bütün uluslararası güçler ve devletler; IŞİD çetelerini, DEAŞ barbarlarını Kürt halkına yönelik bir soykırıma girişmek üzere. Elbette bizler bu soykırıma karşı sessiz kalmayacağız. Yaşamak, özgürlük, şeref ve haysiyet için direnmek bir savaş ise ve Rojava halkı bu direnişi yerine getiriyorsa, bizler de onların ortaya koyduğu bu onurlu direnişi sahipleneceğiz. Onların direnişini sonsuza dek büyüteceğiz. Bir kez daha Van halkı olarak Rojava'yı selamlıyoruz. Bu savaşın bir tarafında Kürtler var ama diğer tarafta sadece IŞİD ve HTŞ yok; bu çeteleri öne süren devletler var. Ama iyi bilinsin ki bu direniş, Kobani direnişidir. Nasıl ki birinci Kobani'de ağababaları gömüldüyse, yine gömüleceklerdir. Rojava halkı ve direnişçileri de HTŞ çeteleriyle kurulan bu komployu yine boşa düşürecektir.

Hiçbirimizin tereddütü yoktur; komplo çökecek, Rojava kazanacak. Kürt halkı daha önce nasıl kazandıysa yine kazanacak ve o çeteleri tarihin karanlığına gömecektir. Dünyanın neresinde bir Kürt yaşıyorsa, Rojava'daki direnişe sesini yükselterek destek verecektir. Rojava'ya destek vermek onurdur ve bizler o onuru büyüteceğiz. Kürtlere savaş açan Şam yönetimi bugün Enfal Suresi'ni ilan etmiş olsa da buradan Saddam'ın çocuklarına açıkça söylüyoruz: Demirci Kawa'nın torunları size boyun eğmez! Van'dan sesimizi yükseltiyoruz; Rojava'da sürdürülen kirli savaşa bir an önce son verilmesini istiyoruz. Rojava'da direniş devam ettiği sürece bizler de direnmeye devam edeceğiz. Rojava direnişini bir kez daha selamlıyoruz."