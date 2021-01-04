Van'da su ürünleri denetimleri - Son Dakika

Van'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık satış yerlerini denetledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler, kentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında perakende satış yerleri ve balık tezgahlarında denetimini sürdürdü.

İşletmeci ve çalışanlardan Kovid-19 kurallarına uygun hareket etmeleri uyarısında bulunan ekipler, satışı gerçekleştirilen ürünleri de kontrol etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, denetimlerde balıkların tazeliği ve boylarının kontrol edildiğini belirterek, "Halkımızın taze balık tüketmesini önemsiyoruz. Denetimlerimizle asgari boy sınırı altında balık satışının önüne geçiyoruz. Ülkemizde son zamanlarda görülen zehirli balon balıkları konusunda balıkçıklarımızı ve halkımızı bilinçlendiriyoruz. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de ekiplerimiz sahada denetimlerine devam ediyor." diye konuştu.