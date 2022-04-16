Van'da PKK'ya yönelik operasyonda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesi kırsalına 14 Nisan'da operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda kırsalda tespit edilen sığınakta 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 7 tüp ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.