Son Dakika Haberleri: Van'da trafik kazası; 1 yaralı
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Van'da trafik kazası; 1 yaralı

3 saat önce

Van'da meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Van'da trafik kazası; 1 yaralı, System.String[]
Van'da meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van- Erciş yolu üzerinde bulunan Oto Sanayi Sitesi civarında meydana geldi. Uğur B. yönetimindeki 59 AAL 971 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle orta refüje çarparak yan yattı. Araçta sıkışan sürücü, bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çıkarıldı. yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:49 Kaynak: İHA
İtfaiye, Van, 3. Sayfa
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