Van'da "Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kursu" düzenlendi - Son Dakika
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Van'da "Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kursu" düzenlendi

28.05.2022 16:52
Van'da "Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kursu" düzenlendi

Van'da Türk Yoğun Bakım Derneğince "Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kursu" düzenlendi.

Van'da Türk Yoğun Bakım Derneğince "Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kursu" düzenlendi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi konferans salonunda verilen kursa katılan Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlık çalışanlarına yönelik farklı illerde birçok kurs düzenlediklerini belirten Demirkıran, şunları kaydetti:

"Kurs sayılarını artırarak yolumuza devam ediyoruz. Yoğun bakımlarda tedavisi süren hastalara daha kaliteli bir hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bölge toplantılarıyla Türkiye'nin her sathına ulaşmaya çalışıyoruz. Yakın tarihte Şanlıurfa'da büyük bir bölge toplantısı düzenleyeceğiz. Van'da da birkaç toplantı daha düzenlemeyi planlıyoruz. Kurslarda eğitim veren arkadaşların tamamı yoğun bakım alanına yıllarını vermiş tecrübeli kişiler."

Kursa katılan yoğun bakım yan dal, anestezi ve dahiliye uzmanlarına yoğun bakımdaki hastaların beslenmesiyle ilgili bilgilerin verildiği kursun sanında katılımcılara sertifika verildi.

Fotoğraf çekimiyle son bulan programa YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Hilmi Demirkıran, dernek üyeleri ve hastane çalışanları katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da 'Yoğun Bakımda Klinik Nütrisyon Kursu' düzenlendi - Son Dakika


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